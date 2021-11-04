تربيه عين شمس تكرم أفضل الأقسام في مجال خدمه المجتمع وتنمية البيئة

أقيمت كلية تربية جامعة عين شمس فعاليات تكريم أفضل أقسام الكلية ومراكزها المتميزة في هذا المجال خلال العام الدراسي 2020-2021، بحضور أعضاء مجلس الكلية يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021 وذلك بمسرح الكلية.

ويأتي ذلك انطلاقا من الاهتمام البالغ من كلية التربية جامعة عين شمس بشئون البيئة وخدمة المجتمع

حيث قام الدكتور حازم راشد عميد كليه التربيه جامعه عين شمس بتكريم انطلاقا من الاهتمام البالغ من كلية التربية جامعة عين شمس بشئون البيئة وخدمة المجتمع الرائدة على مستوى الكلية في هذا المجال وقد فاز قسم الفيزياء بالمركز الأول على مستوى الأقسام العلمية مناصفة مع قسم الكيمياء وتسلم جائزة قسم الفيزياء الدكتور علاء الدين عبد الحليم رئيس مجلس قسم الفيزياء والدكتورة هيام عثمان طه ممثلة القسم في لجنة خدمة المجتمع.

بينما تسلم جائزة قسم الكيمياء الدكتور محمد عباس رئيس مجلس قسم الكيمياء و الدكتور منى سيف ممثلة القسم، بينما فاز بالمركز الأول على مستوى الأقسام الأدبية قسم اللغة العربية وتسلم الجائزة الأستاذ الدكتور حسن عبد المقصود رئيس مجلس القسم والدكتور محمد الطاهر ممثل القسم، كما تم تسليم جائزة المركز الأول على مستوى الأقسام التربوية لقسم أصول التربية وتسلمت الجائزة الأستاذة الدكتورة لمياء محمد أحمد رئيس مجلس القسم والأستاذة الدكتورة فاطمة الزهراء سالم ممثلة القسم.

وعلى مستوى أفضل المراكز فاز مركز الإرشاد النفسي بالمركز الأول وتسلم الجائزة الدكتور أحمد السيد عبد المنعم مدير المركز والدكتورة إيمان شفيق أمينة المركز السابقة. وقد تم التأكيد على الجميع بالعمل والاستمرار في التميز في مجال الأنشطة الداعمة لشئون البيئة وخدمة المجتمع بما يعود على الكلية وجامعتنا العريقة بالنفع.