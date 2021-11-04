ألسن عين شمس تستضيف ورشة عمل للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS

تستضيف كلية الألسن ورشة العمل الثانية للتأهيل لاختبار الأيلتس IELTS، وهي الورشة التي يشرف على تنظيمها مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور .محمد أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف والدكتورة.سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، و والدكتور. أشرف عطية، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورعبدالله سامي، المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٦ من نوفمبر الجاري، بقاعة مؤتمرات الكلية.

و أكدت والدكتورة.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن ورشة العمل تهدف إلى تأهيل أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة وطلاب الدراسات العليا لاجتياز اختبارات الأيلتس وإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم لبرامج البعثات والمنح الدراسية المختلفة وذلك في إطار خطة الجامعة لزيادة عدد المبتعثين من طلابها و الهيئة المعاونة بكلياتها بالإضافة إلى توسيع دائرة المهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلى الجامعات الأجنبية الشريكة.

وأشار والدكتور.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن ورشة العمل المزمعة تشمل شرحا للمصادر المختلفة التي يمكن الاستعانة بها في التحضير للاختبار والمقدمة خصيصًا لجامعة عين شمس وعرضا لاستراتيجيات التحضير التي من الممكن أن تساعد الممتحنين في استغلال إمكاناتهم عند أداء الاختبار مع شرح لطبيعة ومدة كل قسم من اقسام الاختبار الأربعة وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث. كما سييتم تطبيق ممارسات عملية أثناء الورشة باستخدام المادة العلمية المصاحبة والتي ستوزع خلال الورشة على المشاركين.

وأكد أن المشاركة في ورشة العمل مفتوحة لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة وذلك بعد التسجيل على الرابط التالي:

‏https://forms.office.com/r/tyDkzjT8zG