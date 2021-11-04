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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقب سحل سيدة وطعن شاب .. ضبط سائق توك توك في المنوفية

سائق التوك توك المتهم
سائق التوك توك المتهم

تمكنت قوات أمن المنوفية من ضبط سائق توك توك عقب قيامه بسحل سيدة والتعدي عليها وضرب بائع متجول بمطواة لقيامه بالدفاع عن السيدة.

وكان سائق توك توك بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية قد تعدى علي سيدة حيث قام بسحلها وخلع حجابها وأصاب بائعا حاول التدخل للدفاع عن السيدة.

بدأت الواقعة باستقلال السيدة ونجلتها توك توك أثناء عودتها من عملها بالوحدة الصحية حيث طلب سائق التوك التوك ضعف الأجرة 10 جنيهات فاعترضت السيدة.

حيث نشبت مشادة بين سائق التوك التوك والسيدة قام علي أثرها بتوجيه الشتائم لها وسحلها بخلع حجابها.

فيما تدخل بائع متجول في القرية للدفاع عن السيدة فتعدى عليه سائق التوك التوك بمطواة إصابته بجرح طعني.


 تم نقل المصاب الي مستشفى شبين الكوم وانتقلت قوات الشرطة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اخبار المحافظات طعن شبين الكوم المنوفية حادث

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