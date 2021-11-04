عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تحتفل بطلابها المكفوفين

ألسن عين شمس تحتفل
ألسن عين شمس تحتفل بطلابها المكفوفين

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الطلاب المكفوفين، حيث شهدت مكتبة رفيق الدرب بالكلية مراسم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين المكفوفين بالكلية.

 

وذلك  تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.محمد الصغير، رئيس مجلس قسم اللغة الاسبانية، أ.د.يمنى عزمى، أستاذ اللغة الإسبانية ورئيس اللجنة الثقافية بالكلية، أ.ناهد حمودة، مدير عام الكلية، أ.خضرة غيط، مدير مكتبة رفيق الدرب.

و أكدت  أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تولي إهتمامًا خاصًا بذوى القدرات الخاصة، وتأتى تلك الخطوة بالتماشي مع توجهات الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠ لتمكين ذوى القدرات الخاصة في المجتمع المصري، مشيدة بوجود معيدين بالكلية من المكفوفين، والذين أثبتوا جدارتهم، وتفوقهم.

وأوضحت أن الطلاب المكفوفين يتلقون محاضراتهم بمكتبة رفيق الدرب، حيث تستقبل المكتبة النسخة الإلكترونية من المواد العلمية المرسلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها إلى الطلبة، مشيرة إلى أن المكتبة تقوم لمن يرغب من الطلبة بطباعة المواد العلمية الخاصة بهم بطريقة برايل.

أكد أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع التعليم والطلاب بالكلية يعمل وفق منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة للطلاب خاصة الطلاب ذوي الهمم، مشيدًا بجهود مكتبة رفيق الدرب في تسخير كافة امكانياتها لمساعدة الطلاب المكفوفين في دراستهم في الكلية وما بعد التخرج.

وأوضح  أن المكتبة طوال العام الدراسي تطبع امتحانات الاستماع وأعمال السنة لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بطريقة برايل، مشير إلى أن عدد الامتحانات يتراوح بين 100 إلى 120 امتحانا على مدار الفصل الدراسي.

أوضح أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مكتبة رفيق الدرب تقدم كل الخدمات للطلاب المكفوفين، بهدف التأهيل للاعتماد على النفس، طوال سنوات الدراسة، دون الحاجة لمساعدات خارجية، لافتًا إلى أن المكتبة بها أكثر من ماسح ضوئي يتم بواسطته نقل المواد العلمية التي لا يوجد منها نسخة إلكترونية على الكمبيوتر ليتم بعد ذلك مراجعتها عن طريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها أو بعض الأسر.

اضافة الى وجود معملين حاسب الي مخصصيين لذوي الهمم مزودين لبرامج ناطقة بجميع اللغات تحول المحتوى المكتوب الى مادة منطوقة مما يساعدة الطلاب المكفوفين سواء في المرحلة الجامعية الاولي او الدراسات العليا على اداء التكليفات الدراسية والامتحانية بكل سهولة.

وأضاف انه يعمل بالمكتبة عدد من المتخصصين اصحاب الكفاءات الذين لا يألون جهدا في مساعدة الطلاب المكفوفين  من بينهم عدد من خريجي الكلية.

وفي الختام تم تكريم كلًا من أ.محمود أنور، المعيد بقسم اللغة الإسبانية والحاصل على درجة الماجيستير من جامعة غرناطة بأسبانيا سبتمبر الماضي، و أ.أبانوب عادل عبدالله، المعيد بقسم اللغة الروسية هذا العام ، كما تم تكريم فريق طلابي  من مكتبة الدرب تم اجتيازهم دورة تدريبية في لغة الجسد وتسليمهم شهادات تقدير.

الطلاب المكفوفين كلية الألسن جامعة عين شمس كلية الألسن بجامعة عين شمس تكريم الطلاب المكفوفين مكتبة رفيق الدرب

ترشيحاتنا

غرفة الملابس تتوقع 80% ارتفاعًا بأسعار الموسم الصيفي مع زيادات الخامات والغاز

احتفظت بعين الخنفساء.. لقطات تجسسية لـ ميني كوبر 2023

شكل صندوقي وخطوط بسيطة … فولكس فاجن تكشف عن ميكروباص ID Buzz

لهذا السبب.. الحكومة الأمريكية تحظر المجموعة المطورة لبرنامج التجسس "بيجاسوس"

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يتوقع ارتفاع معدل النمو في مصر لـ 4.9%

محمد عادل يقترب من تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

لو المتهم مريض نفسي.. تعرف على عقوبة القتل العمد والتمثيل بالجثة وفقا للقانون

كارثة تنتظر الإسكندرية.. ماذا يحدث للمدينة والدلتا عام 2100 ؟

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

أغبى خط في مصر.. القصة الكاملة لسقوط مُحتجز الرهائن بالفيوم بـ"لايف" على الفيسبوك

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

غرق الإسكندرية| شاهد تحذيرات رئيس وزراء بريطانيا في قمة المناخ

إطلاق نار على 10 جنود مصريين بافريقيا الوسطى|والسفير: رعاية عاجلة..فيديوجراف

فيديو جراف.. مسجل خطر يحاول قتل زوجته ويحتجز أطفالا رهائن.. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

اﻟﻤﺰﻳﺪ