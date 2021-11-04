ألسن عين شمس تحتفل بطلابها المكفوفين

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، احتفالية لتكريم الطلاب المكفوفين، حيث شهدت مكتبة رفيق الدرب بالكلية مراسم تكريم عدد من الطلاب المتفوقين المكفوفين بالكلية.

وذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وبحضور أ.د.ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.محمد الصغير، رئيس مجلس قسم اللغة الاسبانية، أ.د.يمنى عزمى، أستاذ اللغة الإسبانية ورئيس اللجنة الثقافية بالكلية، أ.ناهد حمودة، مدير عام الكلية، أ.خضرة غيط، مدير مكتبة رفيق الدرب.

و أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الكلية تولي إهتمامًا خاصًا بذوى القدرات الخاصة، وتأتى تلك الخطوة بالتماشي مع توجهات الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠ لتمكين ذوى القدرات الخاصة في المجتمع المصري، مشيدة بوجود معيدين بالكلية من المكفوفين، والذين أثبتوا جدارتهم، وتفوقهم.

وأوضحت أن الطلاب المكفوفين يتلقون محاضراتهم بمكتبة رفيق الدرب، حيث تستقبل المكتبة النسخة الإلكترونية من المواد العلمية المرسلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبر البريد الإلكتروني وإرسالها إلى الطلبة، مشيرة إلى أن المكتبة تقوم لمن يرغب من الطلبة بطباعة المواد العلمية الخاصة بهم بطريقة برايل.

أكد أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع التعليم والطلاب بالكلية يعمل وفق منظومة متكاملة لتقديم خدمات متميزة للطلاب خاصة الطلاب ذوي الهمم، مشيدًا بجهود مكتبة رفيق الدرب في تسخير كافة امكانياتها لمساعدة الطلاب المكفوفين في دراستهم في الكلية وما بعد التخرج.

وأوضح أن المكتبة طوال العام الدراسي تطبع امتحانات الاستماع وأعمال السنة لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بطريقة برايل، مشير إلى أن عدد الامتحانات يتراوح بين 100 إلى 120 امتحانا على مدار الفصل الدراسي.

أوضح أ.د.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مكتبة رفيق الدرب تقدم كل الخدمات للطلاب المكفوفين، بهدف التأهيل للاعتماد على النفس، طوال سنوات الدراسة، دون الحاجة لمساعدات خارجية، لافتًا إلى أن المكتبة بها أكثر من ماسح ضوئي يتم بواسطته نقل المواد العلمية التي لا يوجد منها نسخة إلكترونية على الكمبيوتر ليتم بعد ذلك مراجعتها عن طريق أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها أو بعض الأسر.

اضافة الى وجود معملين حاسب الي مخصصيين لذوي الهمم مزودين لبرامج ناطقة بجميع اللغات تحول المحتوى المكتوب الى مادة منطوقة مما يساعدة الطلاب المكفوفين سواء في المرحلة الجامعية الاولي او الدراسات العليا على اداء التكليفات الدراسية والامتحانية بكل سهولة.

وأضاف انه يعمل بالمكتبة عدد من المتخصصين اصحاب الكفاءات الذين لا يألون جهدا في مساعدة الطلاب المكفوفين من بينهم عدد من خريجي الكلية.

وفي الختام تم تكريم كلًا من أ.محمود أنور، المعيد بقسم اللغة الإسبانية والحاصل على درجة الماجيستير من جامعة غرناطة بأسبانيا سبتمبر الماضي، و أ.أبانوب عادل عبدالله، المعيد بقسم اللغة الروسية هذا العام ، كما تم تكريم فريق طلابي من مكتبة الدرب تم اجتيازهم دورة تدريبية في لغة الجسد وتسليمهم شهادات تقدير.