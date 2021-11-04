فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

حالة من الرعب والذعر تعيشها أسرة مصرية في منطقة حدائق الأهرامات وذلك بسبب تهديد حارس العقار أو البواب لهم بالحرق وإشعلان النيران في منزلهم حيث استغاثت إحدى أفراد هذه الأسرة بفيديو من خلال صفحتها على الفيسبوك طالبة المساعدة من النشطاء وإنقاذها من حارس العقار وأسرتها بعد أن فشلت محاولاتهم في وقف تهديده المستمر لهم .

حارس عقار يهدد أسرة بالحرق

نشرت فتاة تدعي منة رشوان فيديو لها من خلال صفحتها على الفيسبوك تستغيث فيه من حارس العقار الذي تسكن به مع أسرتها بعد أن نشب خلاف بينهما ووصل الأمر إلي قيام الحارس بتهديهم بإحراق المنزل أثناء تواجدهم بداخله.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول فتاة تستغيث من حارس العقار بعد تهديد حياة أسرتها من خلال الفيديوجراف التالي.