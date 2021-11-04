شاهد.. رئيس الوزراء اللبنانى يدعوا جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره

قال نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني، إننا ستعمل على إعادة العلاقات مع الخليج إلى طبيعتها، ودعا وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذى ينبغي اتخاذه.

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني، في تصريحاته المذاعة على فضائية سكاي نيوز عربية، أنه لا يمكن لأي فريق أن يختصر البلاد والشعب بمفرده، لذلك نقرر التمسك بالثوابت الوطنية، كما يجب أن تبتعد كل الأطراف السياسية في لبنان عن المناكفات.

في نفس السياق، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصادر مقربة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في أول تعليق له على كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بأن الأول لن يستقيل، وموقفه لن ولم يتغير.

وذكرت المصادر أن "قرداحي ينتظر اتصالًا من رئيس الحكومة ودعوة للقائه، ليطلع منه حول المواقف التي سمعها من المسؤولين العرب والأجانب".

ولفتت المصادر إلى أن قرداحي يرغب في أن يعرف أيضًا ما إذا كانت الاستقالة تقابلها ضمانات بأن مثل هذه الخطوة ستلاقى بإيجابية خليجية، لأن أي استقالة لا تبدل بالموقف الخليجي من لبنان تبقى بدون جدوى".

وكان ميقاتي دعا قرداحي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى "تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية".