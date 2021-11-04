فرنسا تدرس إمكانية توجيه ضربة إلي إيران.. في هذه الحالة

أكدت فرنسا، اليوم الخميس، أنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن كيفية توجيه رد قوي إلي إيران في حالة عدم تعاونها على النحو اللازم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الملف النووي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية فرنسا، آن كلير لوجندر، إن “باريس وحلفاءها لا يزالون حذرين بشأن التأكد من التزام إيران بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في المجال النووي”.

وأضافت: "لا نزال نتشاور على نحو وثيق بشأن كيفية توجيه رد قوي".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان إيران رسميا عن استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الجاري.