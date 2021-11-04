عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرنسا تدرس إمكانية توجيه ضربة إلي إيران.. في هذه الحالة

إيران وفرنسا
إيران وفرنسا

أكدت فرنسا، اليوم الخميس، أنها تجري محادثات مع حلفائها بشأن كيفية توجيه رد قوي إلي إيران في حالة عدم تعاونها على النحو اللازم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الملف النووي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قالت المتحدثة باسم وزارة خارجية فرنسا، آن كلير لوجندر، إن “باريس وحلفاءها لا يزالون حذرين بشأن التأكد من التزام إيران بمسؤولياتها أمام المجتمع الدولي في المجال النووي”.

فرنسا تدعو لبنان والسعودية للحوار لحل الأزمة الدبلوماسية بين البلدين

أول تعليق من روسيا علي الأزمة بين لبنان والسعودية

وأضافت: "لا نزال نتشاور على نحو وثيق بشأن كيفية توجيه رد قوي".

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان إيران رسميا عن استئناف المباحثات الدولية بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الجاري.

فرنسا ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية المجتمع الدولي الملف النووي المجال النووي الاتفاق النووي

موضوعات متعلقة

أول تعليق من روسيا علي الأزمة بين لبنان والسعودية

تتعلق بملايين الأطفال .. تحذير خطير من بايدن بشأن لقاحات كورونا

كارثة.. العثور على 4 جثث لعاملات في مجال حقوق المرأة بـ أفغانستان

آبي أحمد يسقط وحيدا.. عار جرائم الحرب يلاحق رجل نوبل للسلام .. العزلة الدولية تخنق نظامه المنهار.. وقوات تيجراي وأورومو على مرمى حجر من أديس أبابا

الخام الأمريكي وبرنت يرتفعان دولارين للبرميل في العقود الآجلة

المغرب ردا على اتهامات الجزائر: ملتزمون بحفظ حسن الجوار مع جميع الدول

السعودية.. تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بـ كورونا

محكمة استئناف بيروت تقرر استبعاد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ العاصمة اللبنانية

ترشيحاتنا

قعدت فيها أكتر من بيتي.. كيف وصفت فاتن حمامة علاقتها بالسينما؟ نوستالجيا

تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي| خاص

تركيا تنفي نقل منظومة إس-400 الصاروخية الروسية لقاعدة إنجرليك العسكرية

تربى في دار أيتام.. شاب يبحث عن أهله عبر شاشة صدى البلد ..فيديو

الرئيس السيسي يوجه بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة

ماذا أفعل حال عدم القدرة على سجود التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

إصابة أحمد خليل بـ كورونا في تصوير "إلا أنا " l خاص

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

خاص| شركة طيران مصرية جديدة "منخفضة التكلفة" تنطلق أبريل المقبل.. التفاصيل الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

مي فاروق تفتتح الليلة الثالثة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ