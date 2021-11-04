لاستقرار الأسعار.. المغرب يعلق الرسوم الجمركية على استيراد القمح

قال مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، متحدثا عن أسعار السلع الاستهلاكية في المملكة " إن أسعار المواد الاستهلاكية تعرف استقرارا، باستثناء بعض المواد المحدودة المستوردة من الخارج، نتيجة عوامل مثل ارتفاع أسعار الشحن”.

وأضاف بيتاس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة المغربية عقب انتهاء الاجتماع الاسبوعي الخاص بها: إن الحكومة تهتم كثيرا بموضوع أسعار السلع بل وحريصة على ألا تكون هناك أي زيادة تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين”.



وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة: الحكومة مسؤولة عن متابعة أسعار السلع ، ولا تتملص من مسؤوليتها بأي شكل من الأشكال”.

ومن جانبه؛ ذكر محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن الحكومة “تعمل على إعادة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية”، مضيفا: “ارتفاع الأسعار ليس وليد الأسابيع الأخيرة، بل كان قائما منذ مدة، ونحن نعرف الأسباب”.

واستطرد : وبالرغم من أن السوق المغربية سجلت، فعلا، خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية الأساسية، فإن المسؤولين الحكوميين الذين حضروا إلى جانب الناطق الرسمي باسم الحكومة اعتبروا أن الحديث عن بعض الزيادات غير حقيقي، كما هو الحال بالنسبة إلى زيت المائدة.



من جهته، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن أسعار المواد المدعمة من طرف الحكومة عن طريق صندوق المقاصة (الدقيق والسكر وغاز البوتان) لن تعرف أي تغيير، سواء في الحاضر أو في المستقبل؛ لأن الصندوق يتدخل لتعويض الفارق بين الأسعار المحلية وأسعار السوق الدولية”.

وأشار لقجع إلى أن اللجنة الببينية المكلفة بالأسعار تشتغل منذ أسابيع، وأنها ستكثف عملها من أجل احتواء ارتفاع الأسعار، معتبرا أن “المسألة ظرفية محدودة في الزمان؛ ولكن الأساسي هو أن الوزراء والحكومة ستشتغل للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ومحاربة الهوامش غير المبررة لارتفاع الأسعار”.



في هذا الإطار، قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة بادرت إلى تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح من أجل الحفاظ على سعره وسعر مشتقاته، معتبرة أن “جميع المواد التي تنتج في المغرب تشهد أسعارها استقرارا أو انخفاضا”.