عمرو جمال وسيف تيري يقودان هجوم فاركو أمام الجونة

أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة الجونة في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد خالد بشارة.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع :أحمد الصغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى - عزمي غومة

الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون

الهجوم : عمرو جمال - سيف تيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _على بهيج _ جابر كامل _ أحمد البحراوي _ محمود جهاد _ وليد على _ إسلام جمال _ أحمد شريف