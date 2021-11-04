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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا وتفقد مدارس ومعاهد ولاية كانو

جولة ميدانية لوفد
جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا

أجرى وفد الأزهر الشريف جولة ميدانية بمدينة كانو النيجيرية التقى خلالها مجموعة من الشخصيات على رأسها أمير الولاية.

كما التقى الحاج أمينو أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في الغرب الإفريقي، وتناول اللقاء الذي حضره الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، السفير المصري السيد إيهاب عوض، والدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور نهلة الصعيدي عميد العلوم الإسلامية ورئيس مركز تطوير الوافدين، السيد محمد يس مدير عام الإدارة العامة للبعوث بالمجمع، عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالقضايا الإفريقية.


وحرص الحاج أمينو على لقاء الوفد الأزهري للإعراب عن سعادته وتقديره للدور المصري عمومًا في قارة إفريقيا، ودور الأزهر الشريف بوجه خاص، في نشر قيم المودة والسلام والتعليم الوسطي الصحيح.

نشر المعرفة والوسطية

كما تناول اللقاء حاجة القارة الإفريقية إلى جهود الأزهر الشريف في نشر الثقافة والمعرفة والوسطية، من خلال مبعوثيه لنشر الوسطية والاعتدال، والعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض الناس، وكذلك الدور المهم الذي يقوم به سفراء الأزهر الشريف من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، والدورات التدريبية التي ينظمها الأزهر الشريف للأئمة والوعاظ من دول العالم المختلفة.


كما شملت الجولة أيضًا زيارة مدرسة أم المؤمنين عائشة وإقامة ندوة تثقيفية بها، كما تفقد الوفد المعهد الأزهري بكانو وتحدث مع الطلاب واستمع إلى إدارة المعهد واحتياجاتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا
جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا
جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا
جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا
جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا
جولة ميدانية لوفد الأزهر بنيجيريا
وفد الأزهر الازهر الشريف جولة ميدانية بمدينة كانو البحوث الإسلامية المعاهد الأزهرية

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