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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز تكرار نفس
هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟”.

 

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك فهو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب.

 

وتابع أمين الفتوى أنه إذا لم يقرأ المصلي إلا الفاتحة فقط فصلاته صحيحة ولكنه بذلك يكون قد ترك فضلا وثوابا يمكن أن يحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.

 

وفي سياق متصل قالت أمانة الفتوى بدار الإفتاء إن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى.

واستشهدت الإفتاء بما جاء عن معاذ بن عبد الله الْجُهَنِيِّ أن رجلًا من جُهَيْنَةَ أخبره: "أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا، فَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا". أخرجه أبو داود في “سننه”.

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية  أن المالكية ذهبوا إلى كراهية تكرار السورة، وقال بعضهم: هُوَ خِلافُ الأَوْلَى.

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هل يجوز التسبيح أثناء مشاهدتي للتليفزيون؟.. علي جمعة يجيب

حكم الاكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة

هل يجوز الإكتفاء بسورة الإخلاص بعد الفاتحة في الصلاة ؟ .. سؤال اجاب عنه الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، وذلك عبر فيديو منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 
 

وأجاب “جمعة"، قائلاً: إن قراءة سورة الإخلاص بعد سورة الفاتحة فى الصلاة من السور التى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن، فقراءة سورة الإخلاص فقط بعد سورة الفاتحة صحيح ويجوز. 

 

هل تجوز الصلاة بآية واحدة بعد الفاتحة ؟ 

هل ممكن أصلي بأية واحدة بعد الفاتحة ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وذلك خلال فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب على جمعة، فى فيديو له، أن الشافعية يقولون بالجواز حتى لو ببعض آية، فمن الممكن أن يقرأ الإمام سطرا أو سطرين من آية الدين وهى أكبر آية فى الدنيا بسورة البقرة.

وحكى موقف لرجل قديما كان يدعى "حب الرمان" منوها أنه كان يصلي الضحى مائة ركعة ويقول بعد قراءة سورة الفاتحة قوله تعالى "مدهامتان" ويركع فصلاته هذه صحيحة.

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