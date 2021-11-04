اعتقال محلل روسي في قضية تخابر ترامب مع موسكو

اعتقلت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، المحلل الروسي إيجور دانتشينكو، بتهمة الكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي وجمع المعلومات لما يعرف بـ ملف ستييل الخاص بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعام 2017.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فأن اعتقال دانشينكو جاء نتيجة تحقيق أجراه المدعي الخاص جون دورهام، الذي عينته إدارة الرئيس الأمريكي السابق للتحقيق في ملابسات مراقبة أجهزة المخابرات لمقر ترامب.

ورفع مقر حملة ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة "نيويورك تايمز" في فبراير 2020، بسبب اتهامه بالتواطؤ مع روسيا وأن الصحيفة كانت على علم بالتزوير وقت النشر، لكنها فعلت ذلك بنية متعمدة للإضرار بالحملة الانتخابية لترامب.

وتسلم الكونجرس من وزارة العدل الأمريكية، في مارس 2019، تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي أشار فيه إلى "عدم وجود دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا".

وجاء فيه: "التحقيق لم يكشف عن تواطؤ المشاركين في حملة ترامب مع روسيا أو تنسيق إجراءات التدخل" في الانتخابات الأمريكية.