عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محلل سياسي لبناني يكشف عن حل بشأن الأزمة اللبنانية الخليجية

صدى البلد

قال المحلل السياسي اللبناني طوني حبيب، إن الأزمة اللبنانية الخليجية نابعة في أساسها لهيمنة إيران من خلال حزب الله على القرار السيادي للبنان.


وأوضح حبيب، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عبر خير تعبير عن الأزمة، فالمشكلة مع لبنان هي أولاً وأخيراً مع هيمنة إيران من خلال حزب الله على القرار السيادي والمؤسسات وهو ما عبّرت عنه دوماً مجموعات سياسية سيادية ك"لقاء سيدة الجبل" وغيرها، بمطالبتها برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان.


لذلك، لن يكون حلاً للازمة في الداخل اللبناني وللأزمة المستجدة مع دول الخليج العربي إلا برفع هذا الاحتلال.


وأكد المحلل السياسي اللبناني، أن محاربة هذا الاحتلال تبدأ بالضغط لاستقالة رئيس الجمهورية الغطاء الشرعي للسلاح غير الشرعي، وطبعا بتطبيق الدستور اللبناني المنبثق عن اتفاق الطائف بكل مندرجاته وليس انتقائياً كما بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وتحديداً ١٥٥٩،١٦٨٠ و١٧٠١.

ودعا رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، الخميس، وزير الإعلام، جورج قرداحي، الذي أثارت تصريحاته أزمة مع دول خليجية، إلى "تحكيم ضميره وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية"، مؤكدا على أن لبنان يعمل على "إعادة العلاقات مع الخليج إلى طبيعتها".


وفي كلمة متلفزة، أوضح ميقاتي أن السلطات اللبنانية تعمل على "معاجلة ملف العلاقة مع السعودية ودول الخليج وفق القواعد السليمة"، مضيفا: "سنسعى للتعاون للعودة عن القرارات المتخذة، التي تعيد العلاقات اللبنانية العربية، والخليجية بالذات، لطبيعتها".

ووجه رئيس الوزراء اللبناني كلمة لقرداحي، قائلا: "أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف، واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه، وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية".

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الصحة العالمية بشأن التطعيم بـ لقاحي كورونا والإنفلونزا معا

للصيانة .. توقف محطة مياه الشرب عن العمل بـ طامية 24 ساعة

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. 15 معلومة عن صندوق مصر السيادي

تعرف على أسعار العملات العربية في بنك مصر ختام اليوم الخميس 4 -11-2021

سلسلة أسوس الخارقة ROG Phone 5s تصل إلى أوروبا بسعر باهظ

أبرزها تغيير زيت وفلتر.. 5 خطوات لحماية سيارتك في فصل الشتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هدد المواطنين بـ سيف.. ضبط أحد أباطرة تجارة الحبوب المخدرة بالغربية

حظر الحلاوة والعصير..الأزهر يعلن عن أنواع ممنوع استلامها في الوجبات المدرسة

إصابة أحمد خليل بـ كورونا في تصوير "إلا أنا " l خاص

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

قتل زوجته وحماته بحجة الرذيلة مع القاصرات.. الأمن يداهم منزل بلطجي الفيوم ويحرر الرهائن

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال في حياة شويكار أبرزهم فؤاد المهندس.. ماذا طلب منها الزعيم عبد الناصر؟

الإعلان عن بدء تفعيل العمل بمركز مكافحة الإرهاب لتجمع دول الساحل والصحراء|صور

شاهد... عراقة مهرجان القاهرة السينمائى تتجسد في بوسترات 42 دورة

صواريخ مريم فخر الدين في ذكرى وفاتها| لماذا اتهمت الشحرورة بالزنا.. ووصفت يوسف شاهين بالأسوأ؟

فيديو

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

فيديوجراف| البواب بيهددنا .. فتاة تستغيث من حارس العقار .. ما القصة؟

أنا عاطفية بزيادة ..رانيا يوسف: بناتي غيروا بداخلي مفاهيم خاطئة.. فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بشأن المعاشات

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ