دار الإفتاء: استطلاع هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجرية غدا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنه من المقرر أن تستطلع غدا الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول، رؤية هلال شهر ربيع الآخر لعام 1443هجرية.

وأوضحت دار الإفتاء ، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الآخر، على صفحة دار الإفتاء على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

البحوث الفلكية: هلال شهر ربيع الآخر يولد يوم الخميس



وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فان هلال شهر ربيع الآخــر لعام 1443 هجرية سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميــس الموافق 4/11/2021م (اليوم السابق ليوم الرؤية).



• يوم الجمعـــة 29 من شهر ربيـع الأول 1443هـ الموافق 5/11/2021م (يوم الرؤية).



يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (33 – 36 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (29- 45 دقيقة).

• وبذلك تكون غــرة شهـــر ربيع الآخــر 1443 هـ فلكيـــاً يوم السبـــــت 6/11/2021م.

• وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال.