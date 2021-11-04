كاتب: قوة الدولة في مواجهة التنظيم الإخواني أجبرتهم على استخدام طرق ملتوية

قال سامح فايز الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن التنظيم الدولى للإخوان استخدم الأدب والفنون كباب خلفى للعودة للحياة السياسية بعد فشلهم فى المواجهة المسلحة مع الدولة.

وتابع سامح فايز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة " دي إم سي"،:" الرئيس عبد الفتاح السيسى يتناول ملف قضية الوعى، لافتا إلى حديثة الأخير عن الثقافة وخطورة تزييف الوعى فى أعقاب عام 2011 من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح:" قوة الدولة فى مواجهة التنظيم الإخوانى أجبرتهم على استخدم طرق ملتوية، مشيرا إلي أن تزييف الوعى بدأ مع صعود التيارات المتطرفة منتصف الثمانينات".