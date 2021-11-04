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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توريس : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليا بنسبة 100%

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

أكد  فيرناندو توريس مهاجم ليفربول وتشيلسي السابق على أحقية محمد صلاح نجم الريدز فى الحصول على لقب الأفضل في العالم حاليا.

قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم  يقدم واحدة من أقوى انطلاقاته مع ليفربول في المراحل الأولى من الموسم، إذ سجل 15 هدفا خلال 14 مباراة، منها 10 أهداف في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال توريس ردا على سؤال الموقع الرسمي لليفربول إن كان يعتبر محمد صلاح أفضل لاعب في العالم حاليًا: "بنسبة 100%، وليس فقط خلال العام الحالي، لكن خلال آخر موسمين أو ثلاثة، إنه رائع".

 

وتابع: "أنت دائما تتحدث عن الألقاب الفردية للاعبين عندما يحققوا البطولات مع فرقهم في نفس الوقت، لكني أعتقد أنه من أفضل لاعبين أو ثلاثة في العالم خلال 5 أو 6 سنوات، إنه مذهل، ويتميز بالاستمرارية".

 

وأضاف: "تستطيع أن ترى أنه يكسر الأرقام القياسية ويستمر في تسجيل الأهداف، نحن نتحدث في بعض الأحيان وأنا سعيد حقا من أجله، لأنني رأيته عندما أتى لإنجلترا، لقد كان الأمر صعبا في البداية، لكنه فتى رائع ولاعب رائع وهذا واضح للعالم أجمع".

 

وواصل: "أنا حقا استمتع بمشاهدة المباريات عندما يلعب ماني، صلاح وفيرمينو في الأمام، واستمتع بهم وهم يسجلون الأهداف".

 

واستطرد: "مو كان زميلي في تشيلسي، والأمر كان صعبا في البداية بالنسبة له، لكنى الآن سعيد لرؤيته في قمة كرة القدم على مستوى العالم، يستمتع بالتسجيل، وأصبح أحد أهم اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة".

 

محمد صلاح كان الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي طوال الشهر الماضي، ولذلك ترشح لـ3 جوائز مهمة.

فيرناندو توريس ليفربول تشيلسي محمد صلاح منتخب مصر

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