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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نوستالجيا| على طريقة الرسوم المتحركة.. أصغر 5 سيارات في التاريخ

اصغر 5 سيارات في
اصغر 5 سيارات في التاريخ

يضم عالم السيارات كل ما هو جديد وفريد دائمًا، سواء كان الامر يتعلق بالانظمة الفنية وقوة المحرك، أو من ناحية الامكانيات والتجهيزات الخاصة، والتي تقدم على طريقة كل صانع، وربما تكون من ناحية التصميمات الخارجية، حيث تشمل هذه النقطة الكثير من الاطلالات، ومنها السيدان بتصميمها المعروف، أو السيارات الخارقة ذات الانسيابي، أو سيارات الـ SUV.

 

ولكن تبقى فئة السيارات الصغيرة أحد عوامل الجذب لدى الكثير من محبي عالم السيارات، وذلك لما تتمتع به من مقومات مثل سهولة التنقل، والتغلب على مشكلات الزحام المروري، وعندما يتعلق الامر بتصميمات اقرب إلى عالم الرسوم المتحركة، فيبدو أن الامر قد يحمل الكثير من التشويق والمفاجآت.

 

أصغر 5 سيارات في العالم

 

تعد السيارة Tata Nano واحدة من أصغر الاصدارات التابعة للصانع الهندي الشهير، والتي أنتجت للمرة الاولى في عام 2008، حيث تضم محركا بسعة 624 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 37 حصانا، مع مقدمة انسيابية، ومصابيح حادة المظهر، ومساحة واحدة للزجاج الامامي.

وهناك نسخة أخرى تعتبر واحدة من الاصدارات التاريخية بالفعل، والتي تحمل علامة الصانع البافاري المخضرم BMW، وهي السيارة الصغيرة ايزيتا، والتي هي أقرب إلى تصميم الكبسولات الفضائية، حيث تضم السيارة مفهوم ثلاثي العجلات، مع زجاج جانبي قابل للطي، ومصابيح دائرية.

بالاضافة إلى السيارة بيل والتي انطلقت في عام 1962، حيث أنتج من هذه النسخة عدد يقدر بـ 50 نسخة فقط، وتتميز السيارة الصغيرة بمصباح أمامي دائري، وعدد 3 عجلات مثل النسخة ايزيتا ولكن بحجم أصغر، ومرايا جانبية، ومساحة امامية واحدة مثبتة اعلى ناحية الزجاج الامامي.

كما تعتبر النسخة ForTwo من المنافسين بقوة داخل هذا السباق، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 599 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 54 حصانا، ولاشك ان السيارة Bond Minicar من أصغر السيارات داخل تلك القائمة حيث تمتلك ثاني اصغر محرك في التاريخ، والذي يأتي بقوة قدرها 5 أحصنة، مع سعة لترية تقدر بـ 122 سي سي.

وعلى الرغم من التطور التكنولوجي الذي يشهدة قطاع تصنيع السيارت، تبقى هذه الفئة من المحركات نقطة جذب قوية، ما يجعلها للوهلة الاولى أقرب إلي طريقة الرسوم المتحركة، بالاضافة إلى اللمسات العريقة التي تتمتع بها هذه الفئات، وايضا ناحية الانفراد.

سيارات اصغر 5 سيارات السيارة Tata Nano ForTwo Bond Minicar

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