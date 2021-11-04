بعد تصريحات قرداحي.. إجراء سعودي جديد بشأن لبنان

وجه رئيس اتحاد الغرف السعودية، عجلان العجلان، دعوة عاجلة لجميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد قال العجلان: "لم يكفِ استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة".

وكانت المملكة قررت الأسبوع الماضي وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، حيث طلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.