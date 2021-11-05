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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في بنك مصر اليوم الجمعة 5 -11-2021

العملات العربية
العملات العربية

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الجمعة  5 نوفمبر 2021 وفقا لآخر تحديث في بنك مصر، والخاص بالتعاملات الأونلاين، نظرا لكون اليوم إجازة إسبوعية.

ونرصد حركة بيع و شراء العملات العربية اليوم الجمعة 5 -11-2021  في بنك مصر :

وسجلت العملات العربية اليوم الجمعة في بنك مصر: بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 49.4 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع .

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وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر 21.75 جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك مصر 4.01 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

و تختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى. 

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