أخبار السيارات| أسعار نيسان سنترا موديل 2022.. أصغر 5 سيارات في التاريخ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يضم عالم السيارات كل ما هو جديد وفريد دائمًا، سواء كان الامر يتعلق بالانظمة الفنية وقوة المحرك، أو من ناحية الامكانيات والتجهيزات الخاصة، والتي تقدم على طريقة كل صانع، وربما تكون من ناحية التصميمات الخارجية، حيث تشمل هذه النقطة الكثير من الاطلالات، ومنها السيدان بتصميمها المعروف، أو السيارات الخارقة ذات الانسيابي، أو سيارات الـ SUV.

تشمل موديلات 2021 باقة من التصميمات المختلفة، وذلك بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وعائلة الكروس اوفر ، بالاضافة إلى فئة الهالتشباك الشهيرة، والتي تلقى اقبال كبير وخاصة وسط فئة الشباب.

شهدت النسخة الشهيرة نيسان صني موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ارتفعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 2500 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة.

جاءت النسخة نيسان سنترا موديل 2022 بتغييرات سعرية جديدة خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك لبعض الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تقدر بـ 8 آلاف جنيه.

ارتفعت اسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2022 داخل السوق المحلي للمرة الثانية، بعد أن جاءت بتغييرات سعرية خلال شهر اكتوبر الماضي، ولكن الاسعار الجديدة جاءت بزيادة تتراوح بين 7 و 8 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة والتي تنضم إلى فئة السيدان.

شهدت النسخة بي واي دي L3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارت، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 7000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.