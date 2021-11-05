بي واي دي ترفع أسعار نسختها L3 موديل 2022 .. تفاصيل

شهدت النسخة بي واي دي L3 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارت، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 7000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

مواصفات وتجهيزات السيارة بي واي دي L3 موديل 2022

تأتي السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 بقياسات هيكلية بلغت 4619 مم للطول، وبعرض يقدر بـ 1716 مم، بالاضافة إلى ارتفاع يبلغ 1480 مم، بينما ترتكز على جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة، مع شبكات امامية متعددة المقاطع، بالاضافة إلى تجهيزات مثل مصابيح أمامية وخلفية LED، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف.

وتستمد السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية CVT، بينما يقدر استهلاكها من الوقود بنسبة 5.4 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

وتضم السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 على باقة من التجهيزات باختلاف الفئة المقدمة ومنها، شاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة مالتي فانكشن، بالاضافة إلى مستشعرات ركن وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف ومساعدة قائد المركبة، ومكبرات صوتية وبلوتوث ومدخل USB، إلى جانب تجهيزات الحماية والامان.

الاسعار الجديدة للسيارة بي واي دي L3 موديل 2022

الفئة الأولى بي واي دي L3 موديل 2022 بسعر 235 ألف جنيه بدلاً من 228 ألف جنيه.

الفئة الثانية بي واي دي L3 موديل 2022 بسعر 245 ألف جنيه بدلاً من 238 ألف جنيه.