رسميا .. رفع أسعار بي واي دي F3 في مصر

تستمر الزيادات السعرية خلال الفترة الأخيرة داخل السوق المصرى للسيارات ، على مختلف الطرازات ، ومن بين هذه الزيادات المستمرة ، جاءت العلامة التجارية الصينية بي واي دي المجمعة محليا بزيادتها التى تعتبر الثالثة على طراز F3 خلال الفترة الأخيرة .

وأوضحت شركة الأمل الوكيل المحلي لسيارات لادا و بي واي دي عن زيادات سعرية جديدة للسيارة BYD بي واي دي F3 ، بقيمة تصل الى 3 آلاف جنيه على الفئتين ، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة بالنسبة لـ F3 حيث كانت أحدث زيادة لها في منتصف شهر سبتمبر.

من المعروف ان السيارة BYD بي واي دي F3 ، تنتمى الى فئة السيارات السيدان، وتستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارةBYD بي واي دي F3 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

وتاتى السيارة BYD بي واي دي F3 ، بتجهيزات من بينها جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية .

بالاضافة الى إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة، كما زودت بنظام ترفيهي حديث .

اما عن اسعار السيارةBYD بي واي دي F3 فى السوق المصرى ، بعد الزيادة :

- الفئة الاولى مانيوال بسعر 191,000 الف جنيه بدلا من 188,000 الف جنيه .

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 211,000 الف جنيه بدلا من 208,000 الف جنيه .