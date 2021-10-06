عاجل
كريم مصيلحي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر: أعظم الانتصارات التاريخية أخبار التوك شو| لأغراض تجارية وسياسية.. خبير يكشف سبب توظيف «فيسبوك» لبيانات المستخدمين.. ويؤكد: قامت بتعطيل تطبيقاتها أمس لهذه الأسباب موجز السوشيال ميديا.. عمرو دياب في الأكثر تداولا عبر تويتر بحلو التغيير.. تصريحات خالد الغندور عن محمد صلاح "زملكاوي متعصب" وفد إقتصادي إماراتي يبحث فى الكويت تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية فوائد الترمس المطحون للبشرة وطريقة استخدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا .. رفع أسعار بي واي دي F3 في مصر

السيارةBYD بي واي
السيارةBYD بي واي دي F3

تستمر الزيادات السعرية خلال الفترة الأخيرة داخل السوق المصرى للسيارات ، على مختلف الطرازات ، ومن بين هذه الزيادات المستمرة ، جاءت العلامة التجارية الصينية بي واي دي المجمعة محليا بزيادتها التى تعتبر الثالثة على طراز F3 خلال الفترة الأخيرة .

                 

وأوضحت شركة الأمل الوكيل المحلي لسيارات لادا و بي واي دي عن زيادات سعرية جديدة للسيارة BYD  بي واي دي F3 ، بقيمة تصل الى  3  آلاف جنيه على الفئتين ، لتكون هذه هي الزيادة الثالثة بالنسبة لـ F3 حيث كانت أحدث زيادة لها في منتصف شهر سبتمبر. 

 

من المعروف ان السيارة BYD  بي واي دي F3 ، تنتمى الى فئة السيارات السيدان، وتستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 108 حصان ، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

 

و تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية ، ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضم السيارةBYD  بي واي دي F3 ، عدد من وسائل الامان والحماية من بينها 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

 

وتاتى السيارة BYD  بي واي دي F3 ، بتجهيزات من بينها جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل، ومرايات جانبية كهربائية .

 

بالاضافة الى إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وخاصية فتح وغلق الشنطة الخلفية بدون مفتاح، وعجلة القايدة متحركة، كما زودت بنظام ترفيهي حديث .

اما عن اسعار السيارةBYD  بي واي دي F3 فى السوق المصرى ، بعد الزيادة :

- الفئة الاولى مانيوال بسعر 191,000 الف جنيه بدلا من 188,000 الف جنيه .

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 211,000 الف جنيه بدلا من 208,000 الف جنيه .

موضوعات متعلقة

مزاد سيارات جديد للنيابات في مصر.. تفاصيل

تصل لـ 5000 جنيه.. زيادة في أسعار أوبل جراند لاند 2022

تضم بيك أب وملاكي .. تعرف على مزاد للسيارات جديد فى مصر

ليست للبيع.. رينو ميجان 2022 للعرض فقط لدى الموزعين

رسميا .. فورد تضخ 11.4 مليار دولار للاستثمار فى سياراتها الكهربائية

ظهور الجيل الجديد من كيا Rio الشهيرة .. شاهد

لأول مرة .. رسميا ارتفاع أسعار جيتور X95  بالسوق المصرى

يصل لـ20 ألف جنيه.. أوفر برايس على ميتسوبيشي إكسباندر في مصر

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي : ننتظر رد الفيفا على طلبنا استضافة مونديال الأندية

أسئلة القبر الثلاثة .. امتحان لا تأجبل فيه والإجابة تضمن لك الجنة

رحلة البحث عن طيار إسرائيل المفقود|قصة خطف الموساد جنرالا إيرانيا وتلميع فشل تل أبيب

رسميا .. رفع أسعار بي واي دي F3 في مصر

نائب رئيس جامعة الأزهر يزور المدينة الجامعية ويلتقي بعدد من الطلاب.. صور

إصابة الشناوي وذكاء كيروش.. كواليس مران منتخب مصر اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيه الريحة الوحشة دي؟.. لسبب مخجل رشدي أباظة يرفض تقبيل نجمة الرقص الشرقي

مذبحة التتش| بالأسماء رحيل 13 لاعبا عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي .. اين ذهبوا ؟

خطوات بسيطة.. طريقة إضافة الأبناء على بطاقة التموين

مدرب برتغالي كبير.. تقارير: الأهلي يتفق مع خليفة موسيماني حال إعلان رحيله

فئة واحدة ستحصل على تذكرة المونوريل والقطار الكهربائي والمترو مجانا.. تعرف عليها

نور عمرو دياب: والدي مش بيصرف عليا وهذه آخر مرة رأيته فيها

مش حسيببلك 19.. رسالة ساخرة من قفشه لـ محمد محمود.. والأخير يرد

السماح بالسفر مباشرة للسعودية لعدد من الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عبد الحليم وشادية ووردة الجزائرية.. منافسة شرسة في الغناء لحرب أكتوبر

ضرب وإهانة واحتجاز في المنزل.. الحياة الخفية لنجوم اليوتيوب والبلوجرز

بتعرف تطبخ.. شاهد شاب يتزوج من "حلة أرز" ويطلقها في نفس اليوم|صور

الرئيس السيسى يجتمع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

بتكلفة 1.8 مليار دولار.. معلومات عن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

رسميا.. فيسبوك تعلن سبب تعطل خدماتها حول العالم والقيمة الحقيقية للخسائر "فيديو"

فيديو جراف.. مشاهد مؤلمة .. ماذا فعل إعصار شاهين في سلطنة عمان ؟

تفاصيل لحظة اغتيال السادات .. نجل الرئيس الراحل يبرّئ خالد الإسلامبولي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

ضياء العطيفى يكتب: منصات رقمية لمافيا الدروس الخصوصية

حازم الشريف يكتب: ميثاق الحوار المجتمعى

أمل مصطفى تكتب: عبور الأبطال

د. سيد حجازي يكتب: نصر أكتوبر إستراتيجية مصرية صميمة

د.فتحي حسين يكتب: تداعيات تعطل مواقع التواصل

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «5»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

اﻟﻤﺰﻳﺪ