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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوفر برايس يصل إلى 5 آلاف جنيه لـ بي واي دي.. تفاصيل

اوفر برايس يصل إلى
اوفر برايس يصل إلى 5 الاف جنيه لـ بي واي دي

شهدت النسخة بي واي دي F3 حالة من الارتفاعات التسويقية الغير رسمية، وذلك من قبل بعض التجار وموزعي السيارات، تحت مسمى الاوفر برايس، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تبدأ من 3000 جنيه وحتى 5000 جنيه، و ذلك لجميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري لهذه النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان.

مواصفات السيارة بي واي دي موديل 2022

تظهر السيارة بي واي دي موديل 2022 بمصابيح انسيابية و شبكات امامية سوداء مع لمسات لامعة باللون الفضي، بالإضافة إلى مصابيح ضباب دائرية الشكل، و مرايات جانبية كهربائية ذات شرائح ضوئية، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 15 بوصة.

وقدرت القياسات الهيكلية للسيارة بي واي دي موديل 2022 بنسبة طول بلغت 4533 مم، و بعرض 1705 مم، و بارتفاع يبلغ 1705 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تسع لـ 360 لتر، إلى جانب باقة من وسائل الحماية والتي تشمل فرامل ABS، و برنامح التوزيع الالكتروني EBD، و منظومة الوسائد الهوائية.

وتستمد السيارة بي واي دي موديل 2022 قوتها من محرك 4 سليندر رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال توقيت زمني يستغرق 12.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر/100 كيلومتر.

أسعار السيارة بي واي دي موديل 2022 

الفئة الأولى موديل 2022 مانيوال محرك 1500 سي سي بسعر رسمي يقدر بـ 183 الف جنيه، بينما تأتي السيارة بقيمة تجارية تصل إلى 186 الف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2022 أوتوماتيك محرك 1500 سي سي بسعر رسمي يبلغ 203 الف جنيه، بينما تقدم بسعر تجاري يصل إلى 208 الاف جنيه.

بى واى دى مواصفات السيارة بي واي دي موديل 2022 موديل 2022 أسعار السيارة بي واي دي موديل 2022 بى واى دى f3

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