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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة في أسعار بي واي دي L3 موديل 2022 .. تفاصيل

زيادة في اسعار بي
زيادة في اسعار بي واي دي L3 موديل 2022

شهدت النسخة بي واي دي L3 موديل 2022 زيادة بالقيمة السعرية الخاصة بها، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، وقدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 8 الاف جنيه، وتعد هذه النسخة واحدة من الاصدارات الصينية الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة السيدان حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات وهم GLX و GS.

المواصفات الفنية للسيارة بي واي دي L3 موديل 2022

 

زودت السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء CVT تتكون من 6 سرعات، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود بـ 5.4 لتر عندما تخوض مسافة 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة بي واي دي L3 موديل 2022

 

وتحتوي بي واي دي L3 موديل 2022 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية، مع قفل مركزي للاربعة ابواب، و عدد 4 نوافذ كهربائية، بالاضافة حساسات ركن وكاميرا خلفية ومرايات جانبية طي كهربائي للفئة عالية للفئة عالية التجهيز.

وترتكز السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 على جنوط رياضية  يبلغ قياسها 15 بوصة، مع قياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 4619 مم، وبعرض يقدر بـ 1716 مم، و 1480 مم للارتفاع، مع شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية بالاضافة إلى مصابيح حادة المظهر.

أسعار السيارة بي واي دي L3 موديل 2022 في مصر 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك  موديل  GLX-I AT 2022محرك 1500 سي سي بسعر 228 ألف جنيه، بدلًا من 220 ألف جنيه.      

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GS-I AT 2022 محرك 1500 سي سي بسعر 238 ألف جنيه بدلًا من 230 الف جنيه.

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