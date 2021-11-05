عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالفيديو..

عزوز عادل : دعم أشرف زكي لي في انتخابات النقابة أعطاني الثقة والأمان

عزوز عادل
عزوز عادل

 كشف الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمرشح في انتخابات التجديد النصفي للنقابة في تصريح خاص لصدى البلد عن فرصته في الانتخابات اليوم .

وقال عزوز عادل :"دعم دكتور اشرف زكي لي في الدوره الحالية ؛ أعطى لى الثقة والامان فهي المرة الأولي في تاريخ النقابه ان دكتور اشرف يعلن  قائمه وأسماء المرشحين".

 أضاف :" احنا في الفتره اللي فاتت عملنا على أكمل وجه، واجهنا بعض المشاكل بالطبع منها تشغيل كل أعضاء النقابة ؛ ولكن بعد البروتوكول  مع الشركه المتحده سيكون هناك  مرحلة جديدة وهي بالفعل بدأت تحدث  واصبح هناك تنسيق بين  جهات الانتاج علي اتاحه فرص العمل في اعضاء النقابة".

وعن فرصه في الإنتخابات قال :" انا طول الوقت مؤمن ان ربنا كتبلي ان انا هكمل هكمل ؛  لو زمايلي شايفني اني مناسب فهقدر اكمل؛ لو حصلش نصيب الحمد لله و في الاول والاخر انا ممثل".

 

تعقد اليوم الجمعة ، انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية ، والذي سيقام داخل نادى نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، حيث ستبدأ في الساعة العاشرة صباحا  وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساء.

 

ويتنافس 15 مرشحا على 6 مقاعد وأعلن أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية  عن دعم خمسة مرشحين خلال الانتخابات وهم: أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله، وذلك لجهدهم وعطائهم فى خدمة أعضاء النقابة خلال الفترة السابقة.

 

وتضم القائمة الكاملة للمرشحين قائمة كل من، أشرف فؤاد، حسن علي، سامح بسيوني، سميحة عبد الهادي، عادل شعبان، علي كمالو، محمد عاشور، نجلاء شعير، هاني عبد الهادي، هشام عطوة و أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

 

وأكد أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إن النقابة فرضت 200 جنيه لأى عضو يتخلف عن المشي اركة والإدلاء بصوته فى انتخابات النقابة، مؤكدا إنه يثق فى حضور أعضاء النقابة، خاصة أن جميعهم حريص على اختيار ممثليه فى النقابة بنفسه من أجل مستقبلها، والحرص على استمرار الخدمات التى تقدمها ومجلس إدارتها لأعضائها

أشرف زكي: المهن التمثيلية أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات

 

أكد دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد أنه لا نيه لتأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.

 

وقال أشرف زكي :" الانتخابات ستكون في موعدها اليوم وأنا أعلن تأييدي لخماسي  المجلس أحمد سلامة، أيمن عزب، منير مكرم، عزوز عادل، ومهندس الديكور وائل عبد الله.

 

 تابع أشرف زكي :" بالتأكيد ادعمهم في الانتخابات لاستكمال مسيرة ناجحة بدأنا مع بعضنا البعض ؛ وأصبحنا حاليا متفاهمين بدرجة كبيرة ".

 

اختتم أشرف زكي  :" لا أفرض على أحد  أي قرار بكل تأجيل وكل فرد من حقه اختيار من يراه افضل ؛ ولكن أتمني فوز الخماسي ".

 

قال الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين إن نقابة المهن التمثيلية تعد أول نقابة تفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها.

 

وأضاف أشرف زكي، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي للنقابة، أن الانتخابات ستكون قوية، وستشهد تنافسا كبيرا للغاية.

 

وأشار إلى أن النقابة وقعت بروتوكول مع الشركة المتحدة، لتحجيم عمل اي حد في النقابة او مصرح له من النقابة في حال ارتكابه مخالفات

 

وأوضح أن النقابة لن تستطيع منع المخالفات بطريقة كلية، ولكن وضعنا إطار لكل شركات الإنتاج، موجها الشكر إلى الشركة المتحدة لوجود اهتمام واستجابة  منهم على كل ذلك.

 

عزوز عادل الفنان عزوز عادل نقابة المهن التمثيلية عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية انتخابات التجديد النصفي للنقابة

موضوعات متعلقة

اليوم .. إجراء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهن التمثيلية

شرف الناس مش لعبه..ريهام سعيد: شاكوش خاض في عرض أولادي ورفضت تنازله

ليست الضحية الأولى.. هند عبد الحليم تتعرض للتحرش من عامل دليفري..تفاصيل

رامي عاشور يطرح أحدث أغانيه أكلم مين .. فيديو

بين السينما والمستطيل الأخضر.. نجوم شاركوا في مباريات الأهلي والزمالك ودخلوا التمثيل

الكشف النهائي لمرشحي انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.. صورة

عضو بلجنة اختبارات الموسيقيين يكشف موعد نتيجة حمو بيكا والصواريخ

مش آخر مرة.. أول تعليق من هيفاء وهبي بعد حفلها في بورسعيد.. صور

ترشيحاتنا

تعليق صادم من سمير عثمان على وجود حكم اضافي في مباراة القمة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 11 - 2021 والقنوات الناقلة

فضل يوم الجمعة.. 4 أمور عظيمة أخبر بها النبي

بعد آخر ارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-11-2021

نوستالجيا القمة.. الزمالك يفشل في الفوز أمام الاهلي بالدوري منذ 18 عاما

نجل حجاج عبد العظيم يكشف سر غياب ريهام حجاج عن زفاف شقيقته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

هند صبري تبكي على الهواء وتتحدث لأول مرة عن خلافها مع منة شلبي.. فيديو

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

العالم يفقد رئتيه..وكارثة جديدة تتسبب في تحول غابات الأمازون

أبرزها الصداع والأملاح .. مخاطر لا تتوقعها لتناول الجبنة

شوبير يكشف مفاجأة في سبب استبعاد كهربا من قائمة الأهلي لمباراة القمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على عقوبة الشغب بين جماهير الأهلي والزمالك في القمة

فيديوجراف| من أجمل معاني الحب.. شاب يخلع أسنانه ويهديها لـ حبيبته

تحسبا لـ سقوط أديس أبابا.. الإثيوبيون يتكالبون على سحب الأموال وتخزين الغذاء

فيديوجراف| باط مايان السيد يتصدر التريند.. والفنانة لمنتقديها: أنا حرة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ