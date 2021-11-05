علي جمعة يخطب الجمعة من مسجد السلطان أبو العلا.. بث مباشر

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "مفهوم العبادة".

موضوع خطبة الجمعة

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن مفهوم العبادة يشمل أداء الفرائض وعمارة الكون معًا، فديننا قائم على التوازن بين حاجة الروح والجسد، ويشمل أبواب الخير كلها، من العبادة إلى طلَبِ الرِّزقِ، وحُسن الخُلُق، والصِّدقِ في الحديثِ، والصفح الجميل، والإصلاح بين الناس، والإنفاق على الأهل، إلى غير ذلك مِن أفعال البر .



ولفت الوزير في بيان، إلى العبادة لها معنيان الأول عام واسع يتضمن عمارة الكون زراعة ، وصناعة، وإتقانًا للعمل، بما يعود نفعه على المجتمع كله، ويكون سببًا في رقي الوطن وتقدمه.

والثاني : خاص يطلق على العبادة بمفهومها الخاص، فيشمل إقامة شعائر الإسلام، وأداء أركانه من الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج .



وشدد وزير الأوقاف على أن المؤمن الحقيقي هو من يفهم هذا التوازن في مفهوم العبادة بين معناها الخاص ومعناها العام .

علي جمعة خطيباً للسلطان أبو العلا



وكشفت وزارة الأوقاف عن خطيب الجمعة ، ومكانها، حيث يؤدي الدكتور علي جمعة عبد الوهاب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، خطبة مفهوم العبادة وسينقلها التليفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة.



وشددت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.