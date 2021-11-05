تعرضت لمكائد.. هند صبري تكشف سر عدائها التاريخي مع منة شلبي

حلت الفنانة هند صبري ضيفه على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي.

واستقبلها الجمهور بالتصفيق الحار ، وفى أثناء دخول هند الأستوديو اطلقت بعض السيدات الزغاريد، وذلك احتفالًا بها، وذلك بعد تميزها فى مهرجان الجونة السينمائي.

وظلت هند صامتة، ومنبهرة من حالة الفرح والاستقبال من جمهور منى الشاذلي.

رئيسة الوزراء

وقالت الفنانة هند صبري، إنها سعيدة بأول رئيسة وزراء فى بلدها تونس، موضحة أن هذا الأمر يعتبر الأولى معلقة "أول سيدة تتولى رئيسة وزراء فى العالم العربي كانت فى تونس".

ولفتت إلى أن هناك احتراما لـ المرأة فى الحكومة التونسية، والمصرية، مؤكدة أن الوزيرات فى مصر يبهرون الجميع بما يقومون به.

الرياضة جزء من يومي

وتابعت الفنانة هند صبري، إنها تقوم بـ ممارسة الرياضة فى البيت، موضحة أن الرياضة جزء من حياتها بشكل يومي.

ولفتت إلى أن وزنها بعد إنجاب بنتين أصبح مرتفع، وحدث تغيرات فى الجسم، ولذلك اتجهت لـ ممارسة الرياضة، لكى تظل بشكل مميز.

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