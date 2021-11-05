اتعلمي ازاي تدافعي عن نفسك ضد التحرش بهذه الحركات القتالية.. فيديو

استضاف برنامج "عيش حياتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية إيمان يوسف، خبيرة الفنون القتالية زيزي محمود، والتي استعرضت بعضا من حركات الفنون القتالية للفتيات للدفاع عن أنفسهم ضد التحرش.

وقالت الكابتن زيزي محمود، خلال لقائها، إن الخوف في حالات التحرش أمرا طبيعيا، ولكنه يختلف من شخص لآخر، موضحة: "الخوف كل ما يبقى أقل كل لما تبقى الثقة بالنفس أعلى".

وأضافت مدربة الفنون القتالية أن الثقة بالنفس تأتي من منطلق الشعور بخطر الموقف ، منوهة أن لعب الرياضة تمنح الشخص القوة ، وكيفية الحكم على الأمور في حالات الخطر .

وعرضت زيزي محمود، مجموعة من الفنون القتالية التي من الممكن أن تستخدمها البنات للدفاع عن النفس، مؤكدة أن اختيار الطريقة التي سيتم الدفاع فيها عن النفس تكون حسب خطورة الموقف.