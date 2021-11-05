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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتعلمي ازاي تدافعي عن نفسك ضد التحرش بهذه الحركات القتالية.. فيديو

الكابتن زيزي محمود
الكابتن زيزي محمود

استضاف برنامج "عيش حياتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية إيمان يوسف، خبيرة الفنون القتالية زيزي محمود، والتي استعرضت بعضا من حركات الفنون القتالية للفتيات للدفاع عن أنفسهم ضد التحرش.

وقالت الكابتن زيزي محمود، خلال لقائها، إن الخوف في حالات التحرش أمرا طبيعيا، ولكنه يختلف من شخص لآخر، موضحة: "الخوف كل ما يبقى أقل كل لما تبقى الثقة بالنفس أعلى".

وأضافت مدربة الفنون القتالية أن الثقة بالنفس تأتي من منطلق الشعور بخطر الموقف ، منوهة أن لعب الرياضة تمنح الشخص القوة ، وكيفية الحكم على الأمور في حالات الخطر .

وعرضت زيزي محمود، مجموعة من الفنون القتالية التي من الممكن أن تستخدمها البنات للدفاع عن النفس، مؤكدة أن اختيار الطريقة التي سيتم الدفاع فيها عن النفس تكون حسب خطورة الموقف. 

التحرش برنامج عيش حياتك توك شو الفنون القتالية

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