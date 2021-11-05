البحرين: ملتزمون بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2060

أكد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط البحريني أن إعلان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26) التزام مملكة البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وسعيها بحلول عام 2035، بتخفيض الانبعاثات بنسبة 30% من خلال مبادرات إزالة الكربون ومبادرات لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة المتجددة، هي رسالة إلى العالم تؤكد مدى حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها البيئية على المستوى الدولي.

وثمن الوزير البحريني هذه التوجهات للتعاون بين جميع دول العالم والعمل معا لتحقيق الأهداف البيئية التي تعتبر من المواضيع المهمة بحيث عملت دول العالم بكل جد واجتهاد لتطبيق العديد من المبادرات والمشاريع الخاصة بالبيئة والمحافظة على البيئة.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فقد؛ كانت مملكة البحرين احدى دول العالم التي أكدت ضرورة حماية البيئة لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحضرية مع الاستدامة البيئية التي تعد أيضا احدى المبادئ الرئيسية التي ارتكزت عليها رؤية مملكة البحرين 2030.

وأشار وزير النفط البحريني إلى أن وزارة النفط في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين عملت على تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع والمبادرات الرامية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري او تلك الرامية إلى الحد من الاثار السلبية لظاهرة تغير المناخ وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية مثل الصندوق الأخضر لتغير المناخ الذي استضافة مملكة البحرين الاجتماع الواحد والعشرون لصندوق المناخ الأخضر في عام 2018 الذي تعتبر اول دولة نفطية تحتضن مثل هذا الاجتماع والذي تم من خلاله حصول مملكة البحرين على موافقة واعتماد مجلس إدارة الصندوق الأخضر على تمويل المشاريع البيئية في البحرين.

وكان من أهم هذه المشاريع مشروع الوزارة مع الصندوق بتعزيز مرونة المناخ لقطاع المياه في البحرين ومنها مشروع نمذجة تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة، ومشروع الاستفادة من المياه الرمادية، ومشروع التدقيق الشامل على إدارة واستخدام المياه ومشروع حصاد مياه الأمطار، وغيرها بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأكاديمية وغيرها لتحقيق الأهداف المنشودة.

كما شدد الوزير علي ان مملكة البحرين كانت سباقة في تنفيذ العديد من المشاريع الصديقة للبيئة من أهمها إنتاج البنزين الخالي من الرصاص، ومشروع ميروكس الكيروسين (Kerosene Merox) الذي أحدث تحسنا كبيرا في خفض الانبعاثات، ومشروع إزالة الكبريت من غاز المصفاة الذي يعتبر من المشروعات البيئية الهامة التي تهدف إلى تحسين البيئة في مملكة البحرين، ومشروع معالجة غاز البترول المسال، ومشروع زيت الأساس للتشحيم والذي ساهم في تقليل العادم الناتج من انبعاثات المحركات. ومشروع وحدة معالجة المياه العادمة والذي مثل علامة فارقة ضمن المشاريع الرائدة في مجال المحافظة على البيئة.

ومشروع مصنع استخلاص ثاني أكسيد الكربون بهدف خفض انبعاثات الغاز وتحسين الكفاءة الشاملة للموارد للحصول على إنتاج إضافي من الميثانول واليوريا، وانشاء مزرعة الأسماك ومحمية الطيور وحديقة الاشجار البحرينية وحديقة الاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة للنباتات العطرية و حديقة الصداقة البحرينية اليابانية، وتدشين محطة شمسية في شركة تطوير لتوليد الكهرباء بهدف خفض استخدام الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى وضع البرامج التشجيعية لمدارس البحرين على الابتكار والتميز في المجال البيئي وغيرها من البرامج الرامية للوصول الى الحياد الصفري بحلول عام 2060.