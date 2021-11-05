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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مباراة القمة

مدرب فريق تويوتا الياباني يحكي ذكرياته مع مباراة القمة في مصر وبلاد الساموراي

الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك

كشف محمد راضي المدير الفني لفريق تويوتا الياباني ذكرياته مع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك .

 

ويلتقي الزمالك مع الأهلي، اليوم، الجمعة، في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الممتاز.

 

وقال راضي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: أجواء مباراة الأهلي و الزمالك في مصر كانت تأتي مباراة الأهلي و الزمالك دائماً في يوم الجمعة وكنا نصلي يوم الجمعة ونذهب للبيت لنري برنامج تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله للقرآن الكريم وكنا نشتاق بعد انتهاء الشرح الشيق والمفيد من الشيخ

 

وأكمل : ما أن تبدأ المباراة في لحظات نستمع فيها لصوت التلفاز من كل الاتجاهات من الجيران القهاوي وحتي نسمع التعليق القادم من الراديو وعند إحراز أحد الفريقين هدف فكنا نسمع الزغاريد أيضا هنا وهناك وإطلاق النار والتي تطلق في الافراح والمناسبات تماماً.

 

وأكمل : أما في اليابان فتاتي المباراة دائما في مواعيد بعد منتصف الليل وقرب الفجر واظل أبحث في الانترنت عن مواقع تبث المباراة وأحمد الله أن المباراة سوف في يوم الجمعة الذي يعقبه يوم إجازة ،الذي استطيع السهر ومشاهده المباراة كاملة.

 

الأهلي ضد الزمالك:


يسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لتحقيق الفوز على الزمالك في مباراة الليلة، لاستعادة صدارة ترتيب الدوري الممتاز، من بيراميدز.

 

واكتسح الأهلي نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة في افتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، بينما تغلب على البنك الأهلي، بهدف دون رد، في الجولة الثانية.

 

وكان بيتسو موسيماني قد أعلن قائمة اللاعبين التي دخل بهم في معسكر مغلق، أمس الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة.

 

وضمت قائمة الأهلي كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

 

على الجانب الآخر، يطمح فريق الزمالك بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون، في خطف الثلاث نقاط من الأهلي واقتناص صدارة الدوري.

 

وحقق الزمالك بداية مثالية أيضا، في مسابقة الدوري الممتاز، حيث فاز على إنبي بهدفين دون رد، في الجولة الأولى، وعلى طلائع الجيش بنفس النتيجة، في الجولة الثانية.

 

ترتيب الأهلي والزمالك:


يحتل الأهلي وصافة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، خلف بيراميدز متصدر الترتيب بـ 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

 

القيمة التسويقية لـ الأهلي والزمالك:


الأهلي أغلى فريق في الدوري المصري، حيث تبلغ قيمته التسويقية 29.18 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، يليه بيراميدز ثانيا بـ 19.38 مليون يورو.


الزمالك يحتل المركز الثالث في قائمة أغلى فرق الدوري المصري بـ 18.93 مليون يورو.

محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي هو أغلى لاعب في لاعب في الفريقين، حيث تبلغ قيمته التسويقية 2.5 مليون يورو، يليه أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك  2.2 مليون يورو
 

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