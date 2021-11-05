عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق طنطا كفرالشيخ الدولي إلى 12 شخصا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن ارتفاع عدد مصابي حادث سير وتصادم طريق "طنطا - كفر الشيخ الدولى" أمام عزبة قرية سملا إلى 12 شخصًا، ودفع مرفق الإسعاف بـ7 سيارات لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

 

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة على الطريق الدولي طنطا - كفرالشيخ بالقرب من مدخل قرية سملا بدائرة مركز قطور بوقوع حادث مروري.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ ، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور مجدي عوض بـ 7سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية أنه تم إصابة 12 شخص ومصرع سيدة نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بعدد من العمال أثناء ذهابهم إلى عملهم في الاتجاه المعاكس تصادف مرور سيارة نقل اخري.

كما نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي والجثة إلى مشرحة مستشفى قطور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

في ذات السياق باشر رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

12 مصاب بطريق طنطا كفر الشيخ الشيخ السرعة الزائدة

موضوعات متعلقة

بتكلفة 55 مليون جنيه.. محافظ الغربية: إنشاء سبع عمارات جديد بمنطقة كندليه

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر: أكثر من 2250 صهيونيا اقتحموا ساحات الأقصى خلال أكتوبر الماضي

بشباب من 40 جنسية .. الشباب والرياضة : انطلاق نصف ماراثون الجونة

الجيش الإثيوبي يستغيث بالعسكريين السابقين للعودة إلى الخدمة

نجوم الفن يدلون بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية.. صور

تعرف على ضوابط رهن السفن في حالات الديون في قانون التجارة البحرية

سائق أتوبيس المقاولون فرّغ الرصاص في 12 موظفا "عشان الكلمتين دُول" ..نوستالجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طوفان بحري.. "البحوث الفلكية" تكشف حقيقة إختفاء مدينة الاسكندرية

هيئة الدواء توجه نداء عاجلا للحاصلين علي لقاح كورونا مؤخرا

مفاجأة موسيماني.. شوبير يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك| شاهد

الكويت.. بيان عاجل من الطيران المدني عن مصر و4 دول أخري

قتلها من شهر.. الداخلية: العثور على جثة زوجة خط الفيوم مدفونة بغرفة بالمنزل

أنا غلطان.. صاحب محل ملابس العمرانية يعترف بالتجسس على الفتيات بغرفة البروفة

ارتفاع في منسوب البحر.. مفاجأة حول اختفاء الإسكندرية.. فيديو

خالٍ من أي اضطرابات.. تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث؟.. بعد جريمة دبور الاسماعيلية وحصار خُط الفيوم.. شاب يذبح والديه بالاسكندرية

مدحت صالح بشعل حفل الموسيقى العربية| صور

دشنه مصطفى أمين..على عكس الـ «فالنتين»..عيد الحب المصري سببه جنازة عجوز

كيف تسبب الإرهاب في تعرض الألفي للاغتيال قبل إقالته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال تقرير الطب الشرعي عن المتهم بجريمة الإسماعيلية

بسبب صلاة النساء| شاهد.. مواجهات واحتجاجات عند حائط البراق في القدس

ألقى دولارات على الجمهور .. محمد رمضان يثير أزمة جديدة في السعودية

فيديوجراف| كيف نجحت الوحدة «333 أمن وطني» في ضبط خط الفيوم وتحرير الرهائن

المزيد

ساحة رأي

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ