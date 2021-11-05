ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم طريق طنطا كفرالشيخ الدولي إلى 12 شخصا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن ارتفاع عدد مصابي حادث سير وتصادم طريق "طنطا - كفر الشيخ الدولى" أمام عزبة قرية سملا إلى 12 شخصًا، ودفع مرفق الإسعاف بـ7 سيارات لنقل الضحايا والمصابين إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الخدمات الأمنية المعينة على الطريق الدولي طنطا - كفرالشيخ بالقرب من مدخل قرية سملا بدائرة مركز قطور بوقوع حادث مروري.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ ، ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور مجدي عوض بـ 7سيارات إسعاف إلى مكان الحادث.

وكشفت التحريات الأمنية أنه تم إصابة 12 شخص ومصرع سيدة نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بعدد من العمال أثناء ذهابهم إلى عملهم في الاتجاه المعاكس تصادف مرور سيارة نقل اخري.

كما نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي والجثة إلى مشرحة مستشفى قطور تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

في ذات السياق باشر رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.