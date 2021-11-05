الدوري الممتاز.. سموحة يتقدم على إيسترن كومباني بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق سموحة على نظيره إيسترن كومباني بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف سموحة عن طريق مروان حمدي، في الدقيقة 39 من عمر المباراة.

وبدأ فريق سموحة المباراة بالتشكيل التالي:

الهانى سليمان، رجب نبيل، محمود عزت، أحمد بيكهام، محمد شكرى، محمد كناريا، حليمو، حسين فيصل ،صديق اوجولا، أولا سيكيرو، مروان حمدى.

يذكر أن فريق سموحة تعادل مع الاتحاد السكندري 4 - 4، في افتتاح مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بينما تعادل مع المصري سلبيا، في الجولة الثانية