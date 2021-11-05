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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من ذوي الهمم.. أوركسترا النور والأمل تعزف النشيد الوطني قبل انطلاق القمة 123

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

تقدمت اوركسترا النور والأمل من ذوي الهمم، بعزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية كانت بدايتها النشيد الوطني من أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحضرت الفرقة تمهيداً لانطلاق مباراة الأهلي والزمالك المقرر إقامتها بعد ساعات من الآن على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

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القمة 123 بين الأهلي والزمالك .. رياضة البرلمان توصي الجماهير بنبذ التعصب.. وتوقعات بانتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي

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قبل مباراة القمة .. أعمال فنية تناولت لقاءات وأخبار الأهلي والزمالك

 

قائمة الزمالك أمام الأهلي 


حراسة المرمى :  محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش"  ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ،  إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وضمت قائمة الأهلي كلا من 
 

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

 

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