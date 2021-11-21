الإخوان السبب.. سر عدم خروج آخر أعمال سهير البابلي للنور

صور خاصة..

غيب الموت الفنانة سهير البابلي قبل قليل بعد صراع مع المرض.



ربما كان المشاهد المصري على موعد جديد لمشاهدة نجمته المفضلة سهير البابلي والتي كانت تعد واحدة من أبرز الفنانات في تاريخ المسرح المصري، إلا أن القدر كان له كلمة أخرى أعاقت خروج هذا العمل التليفزيوني إلى النور وهو مسلسل قانون سوسكا، والذي كانت قد بدأت تصويره ولم يكتمل وأصبح في حكم الميت.



كانت الفنانة سهير البابلي عام 2013 على موعد مع عمل درامي جديد مكون من 30 حلقة وحمل أسم قانون سوسكا، وبالفعل بدأت في تصويره برفقة عدد من الفنانين على رأسهم الراحل عزت أبو عوف وشيرين وأنعام سالوسة، وانتهت من تصوير عدد من المشاهد بالفعل، التي جمعتها بعدد كبير من الفنانات الشابات من مصر والدول العربية .

انتهى صناع العمل وعلى رأسهم الفنانة سهير البابلي من تصوير عدد من المشاهد ، وبحسبة أخرى تم إنجاز 13 حلقة كاملة ، الا ان بدء التصوير في وقت متأخر وقبل حلول شهر رمضان عام 2013 جعل هناك أزمة في إنجاز العمل وخروجه للنور قبل الشهر الكريم ، وتأجل التصوير للعام التالي ، الا ان الاعمال الإرهابية التي قامت بها الجماعة الإرهابية المعروفة باسم " الاخوان "أعاقت التصوير في الأماكن العامة - بحسب ما أكد مؤلف العمل ربيع فرج في تصريحات خاصة لـ صدى البلد.

سهير البابلى وشيرين من مسلسل “ قانون سوسكا ”

سهير البابلى وانعام سالوسة فى مسلسل قانون سوسكا

سهير البابلى وشيرين

وبحسب تصريحات مؤلف العمل فقد حاول فريق العمل ان يتم استئناف التصوير وتقليص عدد الحلقات الى 15 حلقة فقط ، الا ان القنوات الفضائية آنذاك كانت تحبذ الأعمال الدرامية التي يتراوح عددها من 30 الى 60 حلقة ، بالإضافة الى وجود خلافات بين المنتجين ، لينتهي الامر بعدم خروج العمل الى النور لأسباب إنتاجية وتسويقية .

كواليس قانون سوسكا :

وكشف مؤلف العمل ربيع فرج عن ذكرياته مع الفنانة سهير البابلي، حيث أكد انها كانت في كامل لياقتها الفنية بل انها كانت تضيف بعض " الافيهات " أثناء التصوير لينفجر كل العاملين من الضحك .

واستكمل أنه كان يحرص على حضور التصوير بشكل يومي ومراجعة المشاهد معها ، حيث انها كانت متحمسة لخروج العمل الى النور ، ولكن القدر لم يمهلها ، حيث توفى الفنان عزت أبو عوف وتعرضت الفنانة سهير البابلي الى وعكة صحية ، مما جعل العودة التي التصوير أمر مستحيل ، خاصة وأن المشاهد التي تم تصويرها متفرقة من الحلقات ، فهناك أحداث في الحلقات الأولى لم يتم تصويرها .

سهير البابلي

سهير البابلي وربيع فرج

كواليس تصوير مسلسل قانون سوسكا