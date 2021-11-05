رئيس حماية المستهلك: المسؤولية المجتمعية تعني تجاوب المؤسسات في التنمية المستدامة |فيديو

قال الدكتور أحمد سمير فرج، المدير التنفيذى السابق لـ جهاز حماية المستهلك، إلى الآن ننظر إلى المسؤولية المجتمعية من منظور ضيق للغاية.

وأوضح فرج خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن المسؤولية الإجتماعية، المقصود بها أن تكون الشركات والمؤسسات شريك دائما فى التنمية المستدامة.

وتابع: المدير التنفيذى السابق لجهاز حماية المستهلك فى مجتمعنا ينظر للمسؤولية الاجتماعية على أنها إحسان

المسؤولية الاجتماعية تتكون من 7 عناصر

وأوضح أحمد سمير، أن المسؤولية الاجتماعية تتكون من 7 عناصر، منها الحوكمة داخل الشركات والمؤسسات، لافتا إلى أن الهدف منها تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.

وقال أحمد سمير فرج، أن عدد قليل من الشركات تقدم المسؤولية المجتمعة، فى حين أننا لدينا آلاف الشركات، لافتا إلى أن لا يمكن فى نفس الوقت إلزام الشركات بشكل قانوني.

