قمة حمراء .. الأهلي يقسو بـ ثلاثية والزمالك يتوه في الشوط الاول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بتقدم الأحمر بثلاثية دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

ضربة البداية مع الأهلي سجلت أول هجمة للمارد الأحمر على مرمى الزمالك، ولكن لم تشكل أي خطورة على مرمى محمد أبو جبل حارس مرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 8 من عمر المباراة، تمكن الزمالك من الوصول إلى مرمى الأهلي عن طريق أشرف بن شرقي الذي توغل بين دفاعات المارد الأحمر ووصل إلى الشناوي وسدد كرة خادعة ولكن استطاع الشناوي من ابعاد الكرة.

ومن بعدها رد الأهلي بهجمة عن طريق محمد شريف الذي تواجد بالكرة في الجبهة اليسرى للزمالك، ووصل لمنطقة الجزاء، ثم مررها لـ محمد مجدى أفشة، ولكن اقتنصها لاعبي الزمالك من أمامه.

استطاع الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 16 من عمر المباراة عن طريق تسديدة من أليو ديانج من خارج منطقة الجزاء، ترتطم في العارضة وترتد في ظهر أبو جبل وتسكن الشباك.

ومن بعدها حصل علي معلول على ركلة جزاء في الدقيقة 18 من عمر المباراة، وتصدى لها وأسكنها الشباك في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 25 من عمر المباراة اقتنص عمرو السولية الكرة من تمريرة أخطأها محمود علاء ومرر السولية كرة رائعة اقتنصها محمد شريف وأسكنها شباك أبو جبل.

تدخل طارق حامد لاعب الزمالك على عمرو السولية خط وسط الأهلي في الدقيقة 35 من عمر المباراة وتلقى البطاقة الصفراء.

أشهر محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمر السعيد لاعب الزمالك في الدقيقة 39 بعد اعتراضه على حكم المباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: احمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم : عمر السعيد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمد شريف.

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