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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | تفاصيل اتهام الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف بالخيانة.. وعودة محمد منير من رحلة علاج في ألمانيا

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

خاص| محمد منير يعود إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا
 

كشفت مصادر مقربة من الكينج محمد منير لـ “صدى البلد”، أنه عاد إلى مصر بعد رحلة علاج في ألمانيا، وتماثل للشفاء كما يستعد لتقديم أعمال فنية جديدة.

 

بتكره اللون الأسود.. كيف فقدت معالي زايد شقيقتها ووالديها في عام واحد
 

تحل اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر، ذكرى ميلاد الفنانة معالي زايد، والتي قدمت العديد من الأعمال المهمة على مدار مشوارها الفني.

 

تفاصيل اتهام الإعلامية ماريا معلوف بالخيانة العظمى
 

أقيمت دعوى قضائية لدى النيابة العامة العسكرية في بيروت ضد الإعلامية اللبنانية ماريا معلوف، وذلك بتهمة الخيانة العظمى بعد ظهورها  في لقاء مع قناة إسرائيلية.

 

نجوم الفن يتوقعون نتيجة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
 

يترقب المشاهدون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك التي تقام اليوم في إستاد القاهرة الدولي ضمن فعاليات الدوري المصري، “صدى البلد” تواصل مع عدد من النجوم لمعرفة توقعاتهم للمباراة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

غلق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية
 

أغلق  منذ قليل باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية ؛ المقام حاليا في نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

 

بحفل جوائز الموسيقى الأفريقية.. مغني الراب ويجز يطرب في نيجيريا لأول مرة|صور

 

يستعد مغني الراب ويجز لإحياء الحفل الرسمي لتوزيع جوائز الموسيقى الأفريقية،  في العاصمة النيجيرية لاجوس،  التي تستمر في الفترة بين 19 و21 نوفمبر.

 

قبل مباراة القمة .. أعمال فنية تناولت لقاءات وأخبار الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة نارية، بين الزمالك والأهلي، اليوم في تمام الثامنة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، وعلى المستوى الفني هناك العديد من الأعمال الفنية التي تناولت قصة الأهلي والزمالك، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

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