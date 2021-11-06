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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا نواجه كارثة اقتصادية.. فريد زهران: ارتفاع الأسعار عالميا طبيعي جدا

فريد زهران
فريد زهران

قال فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن جوهر أزمة ارتفاع الأسعار عالميا هو جائحة كورونا، والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد العالمي، وانهيار الطلب العالمي على السلع.

 

وأضاف "زهران"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الاقتصاد العالمي يستعيد عافيته جراء انحسار الجائحة، وطبيعي جدا أن تقفز الأسعار عالميًا، إزاء الموجة الطارئة للارتفاع".

 

وأوضح أن انهيار الطلب العالمي أدى إلى أن برميل البترول وصل إلى 18 دولارا للبرميل بعدما كان بـ 50 دولارا للبرميل أثناء الجائحة.

 

وأشار فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،: "لا نواجه كارثة اقتصادية، والطلب سيزداد على القطاع السياحي خلال الفترة المقبلة".

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