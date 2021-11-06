بعد واقعة سفاح الإسماعيلية.. عمرو أديب: يجب تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض

علق الإعلامي عمرو أديب، علي جريمة الإسماعيلية، قائلا:"في الأونة الأخيرة بنشوف حوادث كثيرة تتم بسلاح الأبيض لابد من ردع قانوني مغلظ لبائع السلاح الابيض ومستحدمه وحامله.

وأوضح أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"لا يمكن أن تظل عقوبة حيازة سلاح أبيض هي الغرامة 500 جنيه والحبس 3 شهور، ده فيه عقوبات في قانون المرور أكتر من كده.

وأضاف عمرو أديب:" وزارة الداخلية ضبطت عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط"، مضيفا:" "المخدرات هي البطل الأوحد في كل جرائم القتل حاليًا، والشابو والفودو من الأنواع الخطيرة التي تغيب الوعي تمامًا".

وناشد عمرو أديب، مجلس النواب بتشديد وتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، مردفا:" بدل من منع التصوير وتجريمه ننظر لهذا الأمر".