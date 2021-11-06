عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد واقعة سفاح الإسماعيلية.. عمرو أديب: يجب تغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض

عمرو أديب
عمرو أديب

علق الإعلامي عمرو أديب، علي جريمة الإسماعيلية، قائلا:"في الأونة الأخيرة بنشوف حوادث كثيرة تتم بسلاح الأبيض لابد من ردع  قانوني مغلظ لبائع السلاح الابيض ومستحدمه وحامله.

 

وأوضح أديب خلال تقديمه برنامج الحكاية" والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"،:"لا يمكن أن تظل عقوبة حيازة سلاح أبيض هي الغرامة 500 جنيه والحبس 3 شهور، ده فيه عقوبات في قانون المرور أكتر من كده.

 

وأضاف عمرو أديب:" وزارة الداخلية ضبطت عدد 1854 قطعة سلاح أبيض خلال أسبوع واحد فقط"، مضيفا:" "المخدرات هي البطل الأوحد في كل جرائم القتل حاليًا، والشابو والفودو من الأنواع الخطيرة التي تغيب الوعي تمامًا".

 

وناشد عمرو أديب، مجلس النواب بتشديد وتغليظ عقوبة حيازة السلاح الأبيض، مردفا:" بدل من منع التصوير وتجريمه ننظر لهذا الأمر".

الاسماعيلية وزارة الداخلية مجلس النواب جرائم القتل برنامج الحكاية الآونة الأخيرة عمرو أديب

ترشيحاتنا

رئيس المحكمة الدستورية: الرئيس السيسي يحترم القضاء المصري ولا يتدخل في شئونه

وليد صلاح عبد اللطيف: لاعبو الزمالك لم يحضروا أمام الأهلي

7 أسباب لتقشر جلد اليدين خلال تقلب الفصول والشتاء

دفن زوجته في حجرة منذ شهر .. خط الفيوم يمثل الجريمة أمام النيابة العامة

زمهلاوية.. هنيدي لريهام حجاج: انتي دبلوماسية ومش عايزة تزعلي حد منك.. فيديو

حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني ولاعبي الزمالك.. وشكوى ضد جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارتيرون يرفض حضور المؤتمر الصحفي بعد القمة

إحالة أوراق أب للمفتى اغتصب نجلته القاصر 3 مرات في المنصورة

مرتضى منصور : مش هدخل مكتبي في الزمالك إلا بشرط

عقب خماسية الأهلي.. مرتضى منصور يعلن عودته لـ الزمالك

وزير التعليم العالي يطمئن المصريين : لدينا أحدث الأدوية التي تقلل حالات وفيات كورونا

حسام موافي: بوس إيد مراتك لو اتخانقت معاها وجالك السكر | فيديو

بلاش تحفيل.. تعليق ناري من إبنة الخطيب بعد خماسية الأهلى فى الزمالك

عبد العال: كارتيرون فاشل.. وطارق حامد أسوأ لاعب فى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنانة كويتية تصف الملياردير بيل جيتس بـ "النبي" وتطلب يده للزواج |شاهد

أوركسترا النور والأمل.. كفيفات خطفن أنظار العالم قبل القمة 123 بين الأهلي والزمالك

الشعراوي أعاده للفن.. كيف نجا حسن عابدين من الأسر والحكم بالإعدام في فلسطين؟

نوستالجيا .. المخروطة|بتتاكل حلوة وحادقة ومالهاش مثيل في العالم

فيديو

فيديوجراف.. على طريقة سفاح الإسماعيلية.. شاب يهاجم الناس بالساطور في الصين

فيديوجراف| أسرار لأول مرة.. ويجز: جمهوري كبير ولما شفتهم افتكرتهم نمل

ماكنتش أعرف هتبقى تريند.. هيفاء وهبي على "عربة ترمس" بفستان سواريه

حكم مباراة القمة 123 يوجه رسالة لجماهير الزمالك والأهلي .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

مريم عيسى تكتب : "ويجز" و"كامننا" وبينهما إفساد الذوق العام

سعاد ياي تكتب: الصين.. 4 خطابات مهمة للانفتاح على العالم

د. صابر حارص يكتب: الفكر الإلحادي يطور نفسه

أحمد نجم يكتب: جرائم مسئولية من؟

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

اﻟﻤﺰﻳﺪ