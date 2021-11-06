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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تغيرات الجسدية وعاطفية.. الفرق بين قلق واكتئاب ما قبل الولادة

الحامل
الحامل

غالبًا ما تمر النساء الحوامل بضغوط ما قبل الولادة ، وهي سلسلة من التغيرات الجسدية والعقلية ، بما في ذلك التغيرات العاطفية، هذه التغييرات العديدة يمكن أن تجعل المرأة عرضة للقلق، تشمل أعراض القلق الشعور المستمر بالقلق بشأن الأحداث اليومية، يؤدي إلى توتر شديد ، وضيق في التنفس ، وعدم الارتياح تجاه شيء غير مؤكد النتيجة. يمكن أن يسبب أيضًا أفكارًا مخيفة وقلقًا مستمرًا، تعاني واحدة من كل عشر نساء حوامل من القلق أثناء الحمل 

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ما الفرق بين القلق قبل الولادة والاكتئاب قبل الولادة


يتمثل الاختلاف الأساسي بين قلق ما قبل الولادة واكتئاب ما قبل الولادة في أنه بينما يتسم القلق بالقلق المستمر ، يتسم الاكتئاب بانخفاض احترام الذات أو الحزن أو الحالة المزاجية السيئة أو اليأس أو عدم الاهتمام بالأنشطة أو المشاركة الاجتماعية وسلوك إيذاء الذات .


فيما يلي جميع الاختلافات الملحوظة بين قلق ما قبل الولادة واكتئاب ما قبل الولادة.

 

1. قلق ما قبل الولادة
يتسم قلق ما قبل الولادة بالقلق والتوتر والخوف والقلق أثناء الحمل أو قبل الولادة مباشرة. تشمل أعراض قلق ما قبل الولادة ما يلي .

قد تشمل الأعراض الجسدية الشعور بالتوتر في عضلاتك أو عدم ارتياح أو ضيق في الصدر.
يمكن رؤيته في شكل نوبة هلع مثل نوبة هلع. يحدث هذا عندما يسيطر الخوف الشديد على جسمك.
من الناحية العقلية ، يؤثر ذلك على الأم لأنهم قلقون باستمرار بشأن شيء قد يحدث بشكل خاطئ مع الطفل.
كما أنه يلعب دورًا رئيسيًا في الحالة العاطفية للأم. يؤدي قلق ما قبل الولادة إلى الشعور المستمر بالضيق والحالة المزاجية المزاجية في معظم الأوقات.

2. اكتئاب ما قبل الولادة
يمكن أن يحدث اكتئاب ما قبل الولادة في أي وقت أثناء الحمل. وهو مرتبط بخلل هرموني شديد وتاريخ من الاكتئاب لدى المريض. تشمل أعراض اكتئاب ما قبل الولادة ما يلي .

تشمل الأعراض الجسدية لاكتئاب ما قبل الولادة نقص الطاقة والنعاس المفرط. يمكن لبعض النساء أن يعانين من قلة النوم بدلاً من ذلك.
يمكن أن يسبب ضعف التركيز والذاكرة.
يمكن أن تشعر المرأة بالانفصال عن محيطها والأشخاص المحيطين بها. يمكن أن يجعلها سريعة الانفعال أيضًا.
هناك شعور دائم باليأس والكآبة والفزع ، خاصة فيما يتعلق بالمستقبل.

أسباب وعوامل الخطر للقلق أثناء الحمل


لا يوجد سبب شائع محدد للقلق أثناء الحمل. قد تكون التغيرات الهرمونية والقلق العام من الأمومة السبب الأساسي للقلق لدى معظم النساء الحوامل. ومع ذلك ، يمكن أن تلعب عدة عوامل دورًا أو تؤثر على حالات أخرى ، مما يؤدي إلى القلق.

العوامل التالية قد تزيد من خطر القلق أثناء الحمل 

العمر: تشير الدراسات إلى أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 25 عامًا قد يكونن أكثر عرضة للقلق أثناء الحمل. في حين لم يتم تحديد الصلة الدقيقة بين العمر والقلق ، فقد يكون من الممكن أن تصاب النساء الأصغر سنًا بالقلق بسبب عدم كفاية الخبرة والمعرفة.

التعليم: تشير الأبحاث إلى أن النساء اللائي لديهن القليل من التعليم أو ليس لديهن تعليم تميل إلى أن تكون أكثر عرضة للقلق أثناء الحمل. ليس من المفهوم تمامًا كيف يزيد ضعف التعليم من خطر القلق. قد تكون النساء ذوات التعليم الأفضل قد يسعين للحصول على الدعم من خلال طرق مختلفة وفهم الحلول بشكل أفضل ، مما يقلل من آثار القلق.
نقص الدعم: قد تكون النساء ذوات الدعم الأسري الضعيف أثناء الحمل أكثر عرضة لخطر القلق بشأن الحمل والولادة القادمة.
تاريخ العائلة: قد يزيد التاريخ العائلي للقلق من فرص إصابة المرأة بالقلق في أي مرحلة من مراحل حياتها ، بما في ذلك الحمل.

المواد المسببة للإدمان: قد تشعر النساء المدمنات على بعض الأدوية أو المخدرات بالقلق عندما يحتجن إلى الإقلاع عنها من أجل رفاهية الطفل أثناء الحمل. في بعض الحالات ، قد تستمر المرأة في تناول المواد التي تسبب الإدمان ، مما قد يسبب القلق كأثر جانبي.
الصدمة: قد تؤدي الذاكرة السيئة أو التجربة المؤلمة في الحياة إلى القلق أثناء الحمل.
العلاقات والمشاكل المالية: المشاكل مع الشريك والقيود المالية هي بعض العوامل الملموسة التي غالبًا ما تؤدي دائمًا إلى القلق بشأن مستقبل الطفل .

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