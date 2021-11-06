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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عواطف حلمى عن النجمات اللاتي يحرمن الفن بعد الحجاب: مش فاهمين |فيديو

عواطف حلمى
عواطف حلمى

كشفت الفنانة القديرة عواطف حلمى عن رأيها  فى الفنانات اللاتي يرتدين الحجاب ويحرمن الفن .

وتابعت عواطف حلمى فى تصريحات مصورة لـ صدى البلد ، ان هؤلاء يقولون تلك الكلمات عن غير فهم ، لان الله ينظر الى قلوب العباد .

وأضافت عواطف حلمى ، الله ينظر الينا من خلال قلوبنا وليس مظهرنا ، لذا من الممكن ان تكون الفنانة الغير محجبة أفضل عند الله بسبب أعالمها الصالحة .

وكانت قد كشفت الفنانة القديرة عواطف حلمى عن تفاصيل ارتدائها الحجاب منذ ما يزيد عن 40 عاماً ، وذلك فى حوار مسجل مع موقع صدى البلد .

قالت عواطف حلمى، قررت ارتداء الحجاب بعد أوائل الثمانينيات وذلك بعد إدائي العمرة  ، وعلى الرغم من تحذير البعض لى بان هذا الأمر من الممكن ان يؤثر على عملي الا اننى لم الفت الى تلك الاقاويل .

وتابعت عواطف حلمى حديثها: “قالولى لو  لبستي الحجاب مش هتشتغلى ، ولكنى أصرت على ذلك، وبالفعل واجهت بعد العقبات، الا ان هذا الأمر لم يستمر طويلاً”.

وأضافت عواطف حلمى: اصبت بحساسية لذا لا أستطيع ارتداء الحجاب بالشكل الكامل وأكتفى بوضع “ التربون ” حالياً .

 

وفي حوارها مع موقع “صدى البلد”، كشفت عواطف حلمي الكثير من التفاصيل حول مشوارها الفنى، وأنه رغم قلة علاقاتها داخل الوسط الفني إلا أنها تحظى بترشيحات لأعمال فنية مهمة خصوصا في الفترة الأخيرة.

وأكدت عواطف حلمي فى تصريحات مصورة لـ موقع صدى البلد، أنها سعيدة بما حققته خلال مشوارها الفنى، سواء من حيث عدد الأعمال أو مساحتها .

وأضافت عوطف حلمي: “حين يسند لى دور وإن كانت مساحته ليست كبيرة أقدمه على أكمل وجه، والجمهور يقدر هذا الأمر، وأكبر مثال على ذلك أن الجمهور من كل الدول العربية يتذكر حتى الآن دورى فى فيلم “هذا الزمان”، فحين أسافر خارج مصر يثنون على هذا الدور”.

وقالت عواطف حلمي: “أنا مقدرة فى بلدى من قبل الجمهور، ولكنى غير موجودة على الساحة بالنسبة للمخرجين وصناع الأعمال الفنية وهذا أمر طبيعى، لأننى لا أملك علاقات إجتماعية”.

وتابعت: “بالتأكيد العلاقات الاجتماعية والسعى أمر صحى، فلابد أن يعرفنى المخرج بشكل شخصى حتى يتثنى له ترشيحى للدور”.

وأردفت عواطف حلمي: “لما بعوز شغل بصلى وأعيط لـ ربنا، ودائماً ما يستجيب دعائى وأجد بعدها تليفون من جهة إنتاج تطلب منى الحضور لأداء شخصية فى عمل درامى”.

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الفنانة عواطف حلمى من مواليد 1942، تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1963.

التحقت عواطق حلمى بمسرح التلفزيون عام 1962، وهى ما زالت طالبة بالمعهد، ثم التحقت بفرقة مسرح الحكيم عام 1963، ثم فرقة المسرح الحديث عام 1974 حتى عام 2002.

من أهم أعمالها على المسرح "الإنسان الطيب" من إخراج سعد أردش، و "قلوب خالية" للمخرج نور الدمرداش، و "الأرانب"إخراج جلال الشرقاوى.

كما شاركت عواطف حلمى  فى العديد من اﻷفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية المصرية والخليجية.

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