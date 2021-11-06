بـ تيشرت احمر.. أحمد الفيشاوي يؤدي تدريبات شاقة في الجيم | شاهد

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، عدة صور له من داخل الجيم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهر أحمد الفيشاوي فى داخل الجيم بـ تيشرت منتخب مصر، وعلق علي الصور قائلاً : "صارف كل فلوسي على التمرين"



وينتظر الفنان أحمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد “قمر 14” الذى من المقرر أن يعرض فى 29 ديسمبر المقبل.



"قمر 14" بطولة عدد كبير من النجوم خالد النبوي وغاده عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وشيرين رضا وأحمد مالك ومي الغيطي و أحمد حاتم واسماء ابو اليزيد و خالد انور و غيرهم وتأليف محمود زهران وانتاج احمد السبكي وإخراج هادي الباجوري وبمجرد عرضه بمهرجان الجونة لاقي نجاحا كبيرا وردود أفعال إيجابية بشكل كبير بين النقاد والجمهور ولذلك قرر صناع العمل طرحه بالسينمات (٢٩) ديسمبر المقبل .