التصديرى لمواد البناء : زيادة أسعار الغاز ساهم فى ارتفاع التكلفة الإنتاجية 12% لصناعة الحديد والأسمنت

قال وليد جمال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء إن قرار رفع سعر الغاز الطبيعي ليس في وقته، منوها أن الصناع كانوا ينتظرون تثبيت السعر ولكنهم فوجئوا برفع سعر الغاز الطبيعي.



وأشار فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أن رفع سعر الغاز من 4.5 إلى 4.75 دولار لايمثل مشكلة كبيرة، فهي زيادة طفيفة، تتراوح من 5 إلى 5.5 %، أما المشكلة بالنسبة الحديد والأسمنت خاصة الحديد حيث يستخدم الغاز كوقود ومادة خام، وبالتالي كونه يمثل مادة خام فبالتالي يرفع تكلفة الإنتاج حيث تتراوح الزيادة مابين 10 و12% ، فلا يمكن تحمل هذه الزيادات وبالتالي ارتفاع سعر الحديد لا مفر منه.



ولفت إلى أن المصانع قد تتمهل في قرار رفع السعر من عدمه، حيث يحاول البعض امتصاص هذه الزيادات، وقد لا يتحمل البعض الآخر هذه الزيادات نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج، منوها أن الزيادة قادمة لا محالة .



وعن حركة الصادرات، أوضح أنه من الصعب التكهن بحركة الصادرات خلال الفترة الحالية، في ظل أزمة تجتاح العالم كله من ارتفاع أسعار الشحن وارتباك سلاسل الإمداد، منوها أن ارتفاع أسعار الشحن في الصين من الممكن أن يعمل على دخول منتجات مصرية للأسواق لقلة الشحن ، وبالتالي قد يكون فرصة الصادرات المصرية التوغل في الأسواق وزيادة حركتها.