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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المحرصاوي: أطباء جامعة الأزهر ضربوا المثل والقدوة الطيبة في الإخلاص

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر في افتتاح فعاليات مؤتمر كلية الطب

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بجهود قطاع الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، منذ بداية جائحة كورونا وحتى اليوم.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن أطباء جامعة الأزهر ضربوا المثل والقدوة الطيبة في الإخلاص والعطاء والبذل في جميع الميادين التي وجدوا فيها، بجانب جهودهم المخلصة في دعم المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

جاء ذلك خلال انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لقسم الأمراض النفسية بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، الذي عقد تحت عنوان: «فن التكامل التشخيص والعلاج» بحضور الدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات، والدكتورة هناء العبيسي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة تغريد الشافعي، رئيس قسم الطب النفسي، رئيس المؤتمر السنوي الثالث، إضافة إلى حضور لفيف من أساتذة الطب بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط، بجانب أساتذة الجامعات المصرية.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم عدد من أساتذة الطب النفسي المتميزين علميا، إضافة لتكريم عديد من الشخصيات العامة الداعمة للمؤتمر، وهم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب، والدكتور محمود حمودة، أستاذ ورئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة الأسبق، والدكتور محمد المهدي، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب بنين الأزهر بدمياط الأسبق، والدكتور على النبوي، أستاذ الطب النفسي بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الفتاح، أستاذ الطب النفسي، والدكتور محمد عويضة، والدكتورة رضا إسماعيل، رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب البنات السابق، والدكتورة خديجة راغب، الأستاذ بقسم الطب النفسي بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والدكتور عادل الدمرداش، والدكتور حسين عطية، والدكتور سمير أبو المجد، الأستاذ بكلية طب قصر العيني.

محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر أطباء جامعة الأزهر الامراض النفسية اساتذة الطب

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