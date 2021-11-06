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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"فيسبوك" تخطط لفتح متاجر للبيع بالتجزئة بسبب "ميتافيرس"

فيسبوك
فيسبوك

كشفت ميتا Meta (فيسبوك سابقا)، عن خطتها لفتح متاجر البيع بالتجزئة التي تمتد لاحقًا إلى جميع أنحاء العالم، وفقا لصحيفة " نيويورك تايمز".

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني المتخصص، من المحتمل أن تكون متاجر "فيسبوك" شبيهة بمتاجر الخبرة لتعريف الأشخاص بالأجهزة التي قام بتطويرها قسم Reality Labs التابع للشركة بدلاً من متاجر البيع بالتجزئة المباشرة.

 

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ميتا تخطط لفتح متاجر فعلية لعرض منتجاتها

وتتضمن هذه الأجهزة سماعات الواقع الافتراضي Oculus Quest، ونظارات الواقع الافتراضي ونظارات الواقع المعزز، وأجهزة Portal، والتي تم تصميمها بشكل أساسي لمكالمات الفيديو، ويمكن أن تعرض المتاجر أيضًا نظارات الواقع المعزز الذكية التي تسمى Stories التي طورها فيسبوك باالتعاون مع Ray-Ban، وهي جميعا متصلة بمشروع ميتافيرس وهو العالم الرقمي المستقبلي التابع لشركة ميتا.

وتظهر هذه المستندات أن شركة ميتا تتصور المتاجر ذات التصميم الجمالي الحديث والبسيط والعلامة التجارية الدقيقة. وفكرت الشركة في الكثير من الأسماء المحتملة، مثل Facebook Hub و Facebook Commons و Facebook Innovations و Facebook Reality Store و From Facebook. واستقرت على Facebook Store. ولكن من المرجح أن يتغير ذلك الآن بعد إعادة تسمية الشركة.

ووفقا للموقع التقني، إذا نفذت ميتا (المعروفة سابقا باسم فيسبوك) هذه الخطة، فإن أول متجر بيع بالتجزئة لها يكون في بورلينجيم بولاية كاليفورنيا، حيث يوجد مكتب Reality Labs، وذكرت صحيفة التايمز أن المشروع قد يمتد في نهاية المطاف إلى العالم، مع مواقع في بلدان ومناطق مختلفة.

 

الجدير بالذكر أن تطبيقات الشركة من بينها واتساب WhatsApp و إنستجرام Instagram وماسنجر Messenger وفيسبوك، بدأت في عرض العلامة التجارية الجديدة للشركة ميتا Meta، على كل من أجهزة أندرويد و iOS.

فيسبوك Meta متاجر البيع شركة Reality Labs نظارات الواقع الافتراضي ميتافيرس

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