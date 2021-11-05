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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك تختبر طرقا جديدة لجني الأرباح.. تفاصيل

فيسبوك
فيسبوك

قالت شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، إنها تختبر طرقا جديدة للمبدعين لكسب المال من خلال مجموعات فيسبوك، مثل دفع المستخدمين رسوما للوصول الحصري إلى المحتوى أو المحادثات داخل المجموعات الفرعية.

وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، قال موقع فيسبوك إن الاختبار كان جزءا من جهد الاشتراك المدفوع الأوسع، وتعد مالكة وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الذين كانوا يعملون لجذب منشئي المحتوى ومتابعيهم من خلال المدفوعات والأدوات الجديدة.

 

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فيسبوك يختبر طرق جديدة لمساعدة المبدعين على جني الأرباح


 

وذكرت فيسبوك، التي ركزت في السنوات الأخيرة على بناء المجتمعات كتكتيك لدفع المشاركة على الموقع قائلة: "إن مسؤولي المجموعة سيكونون قادرين على إدارة متاجر التجارة الإلكترونية لبيع البضائع أو إنشاء جمع التبرعات المجتمعية، مما قد يعوض تكاليف إدارة المجموعة".

وخلال يوم الأربعاء الماضي، قال مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرج، إن المبدعين سيكونون قادرين على مشاركة رابط مخصص يسمح لهم بقبول المدفوعات مباشرة، في هجوم مباشر ينقد به رسوم اشتراك شركة آبل Apple، حيث أطلق فيسبوك خدمة الاشتراكات الخاصة به العام الماضي.

وقد أعلنت الشركة عن سلسلة من التحديثات لمنتجها الخاص بالمجموعات خلال قمة المجتمعات التي يتم بثها مباشرة، وقالت إن ميزة المجموعات الفرعية، والتي يمكن أن تكون مجانية أو مدفوعة، ستسمح للأعضاء بالانفصال داخل المجموعات للتركيز على مناطق أو مواضيع معينة.

فيسبوك التواصل الاجتماعي المبدعين الأرباح وسائل التواصل الإجتماعي شركة ميتا

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