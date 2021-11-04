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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك متهمة بسرقة اسم"ميتا" بعد تغيير علامتها التجارية.. تفاصيل

ميتا
ميتا

بعدما أعلنت شركة فيسبوك Facebook، الأسبوع الماضي عن تغيير اسمها إلى ميتا Meta، ظهرت العديد من المشكلات كخطوة تعقب عملية الانتقال الجديدة التي قامت بها عملاقة التواصل الاجتماعي كجزء من خطتها المستقبلية لإنشاء العالم الافتراضي ميتافيرس Metaverse.

صرح زاك شوت، لـ موقع "businessinsider"، وهو مؤسس شركة Meta PC الناشئة ومقرها بولاية أريزونا،  إن شركته تقدمت بطلب للحصول على العلامة التجارية "Meta" في شهر أغسطس، كم أكد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية على الإيداع، والذي ينص على أن Meta PC بدأت لأول مرة في استخدام العلامة التجارية لمجموعة منتجاتها في شهر نوفمبر 2020.

 

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فيسبوك متهمة بسرقة "ميتا" بعد تغيير اسمها


ويشير التقرير إلى أن شركة Meta PC، تعمل في مجال تجارة أجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص ولوحات المفاتيح والأجهزة الإلكترونية الأخرى.


وكما تقدمت شركة ميتا Meta، المعروف سابقا باسم "فيسبوك"،  بطلب علامة تجارية بالاسم ذاته في 28 أكتوبر المنصرم، وفقا لإيداعها لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

 

meta trademark
إيداع مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي


ومع ذلك، اكتسبت مبادرة Chan Zuckerberg غير الربحية ملكية العلامة التجارية "ميتا" في عام 2018، وفقا لإيداع منفصل لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

ووفقا لتقرير "businessinsider"، تمنح العلامة التجارية الفيدرالية الشركة حماية قانونية على الصعيد الوطني لعلامتها التجارية، وتساعد في تحديد سلعها وخدماتها، وفقا لقواعد مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

ولكن، هذا لا يعني أن الشركة تمتلك "كلمة معينة" بشكل قانوني وستكون قادرة على منع الآخرين من استخدامها.

وعلى سبيل المثال، إذا تم منح فيسبوك علامة تجارية باسم "ميتا"، فلن يعني ذلك أن الشركة ستمتلك الكلمة، ولا يمكنها منع شركة خارج مجال صناعتها من استخدامها.

ومن غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستصدر حكما بأن شركةMetaPC و عملاقة التواصل الاجتماعي تعملان في نفس المجال، بالنظر إلى أن أعمالهما مختلفة إلى حد كبير.


ولم تتم الموافقة على الإيداعات ولا تزال مدرجة على أنها "حية" أو يتم مناقشاتها، مما يعني أن Meta PC لا تمتلك العلامة التجارية "Meta" حتى الآن، ومع ذلك، فقد قدمت التماسها قبل شهرين من إعلان فيسبوك تغيير علامتها التجارية، مما يعني أن فيسبوك قد تواجه معركة قانونية، حتى لو كان ذلك في شكل التصيد ببراءات الاختراع.

وقال “شوت” والشريك المؤسس “جو دارجر” لشركة الإلكترونيات Meta PC، إنهما على استعداد للتراجع إذا دفع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج لهما 20 مليون دولار.

 

شركة تحمل اسم فيسبوك الجديد تجنى أرباحا هائلة

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى اللي يواجه فيها اسم شركة فيسبوك الجديد “ميتا”، مفارقات عجيبة منذ الإعلان عنه، حيث شهدت شركة كندية تسمى Meta Materials ارتفاعا كبيرا في أرباحها بعد ساعات قليلة من إعلان شركة فيسبوك تغيير اسمها إلى Meta، حيث خلط المستثمرون بين اسمها وبين الاسم الجديد لفيسبوك. 

فيسبوك Facebook ميتا ميتافيرس شركة Meta PC براءات الاختراع العلامة التجارية شركة ميتا

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