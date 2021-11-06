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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فيسبوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر تبدأ عرض علامة Meta التجارية

عرض العلامة التجارية
عرض العلامة التجارية الجديدة للشركة ميتا Meta

بدأت تطبيقات واتساب WhatsApp و إنستجرام Instagram وماسنجر Messenger، التابعة لشركة فيسبوك Facebook في عرض العلامة التجارية الجديدة للشركة ميتا Meta، على كل من أجهزة أندرويد و iOS.

وبحسب ما ذكره موقع "gadgets 360"، يأتي التحديث بعد أسبوع من إعلان فيسبوك عن تغيير اسم شركتها إلى ميتا Meta، حيث تهدف إعادة التسمية إلى تجاوز وسائل التواصل الاجتماعي التقليدية وتعكس بشكل أفضل استثمار الشركة المستمر نحو تجربة غامرة للواقع الافتراضي المسمى ميتافيرس metaverse.

 

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وإلى جانب فيسبوك، تتجه مايكروسوفت Microsoft وشركات التكنولوجيا الأخرى نحو تطوير عروضها الخاصة التي تركز على بناء الواقع الافتراضي "ميتافيرس"، ومع ذلك، تريد شركة Menlo Park، ومقرها كاليفورنيا، الحصول على ميزة المحرك الأول من خلال تغيير علامتها التجارية.


وتم رصد اسم العلامة التجارية ميتا، لأول مرة في الإصدارات التجريبية الأخيرة من تطبيق واتساب على أجهزة أندرويد و iOS خلال الأسبوع الماضي، واليوم، بدأت تظهر على شاشات البداية لأحدث إصدارات تطبيقات واتساب وإنستجرام وفيسبوك وماسنجر، حيث يأتي التغيير نتيجة للإعلان الذي أصدره فيسبوك الأسبوع الماضي، بتغيير عنوان علامتها التجارية إلى ميتا.


وفي عام 2019، بدأ فيسبوك في عرض علامته التجارية الأصلية على تطبيقات واتساب وإنستجرام، كخطوة لتسليط الضوء على ملكيتها للمنصتين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس شركة واتساب Will Cathcart، عن نشر العلامة التجارية الجديدة على تطبيق المراسلة الفورية، حيث قال المسؤول التنفيذي “إن التحديث يتعلق بالاعتراف بحقيقة أن الشركة الأم لـ واتساب تدور حول أكثر من مجرد فيسبوك”.

WhatsApp, Instagram, Messenger, Facebook Apps Start Showing ‘Meta’ Branding
عرض العلامة التجارية الجديدة للشركة ميتا Meta على صفحات البداية لتطبيقات فيسبوك
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