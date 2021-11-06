بـ فرمان من كيروش.. استبعاد طارق حامد وعودة أفشة وشريف لمنتخب مصر

استبعد كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر، طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، من قائمة الفراعنة، لمواجهتي أنجولا والجابون، ضمن منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا والجابون يومي 12 و 16 نوفمبر الجاري، فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والسادسة، من تصفيات المونديال.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي انجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجتهي أنجولا والجابون كالتالي:

حراس المرمى:

محمد الشناوي ( الأهلي )

محمد أبو جبل ( الزمالك )

محمد صبحي ( فاركو )

محمود جاد ( انبي)

الدفاع:

اكرم توفيق ( الأهلي )

أحمد فتحي ( بيراميدز )

أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )

أحمد ياسين ( البنك الأهلي )

ايمن اشرف ( الأهلي )

محمود علاء ( الزمالك )

أحمد فتوح ( الزمالك )

محمد حمدي ( بيراميدز )

محمود حمدي "الونش" ( الزمالك )

الوسط:

محمد النني ( أرسنال الإنجليزي )

حمدي فتحي ( الأهلي )

عمرو السولية ( الأهلي )

امام عاشور ( الزمالك )

عبد الله السعيد ( بيراميدز )

مصطفى فتحي ( الزمالك )

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني )

محمد شريف ( الأهلي )

أحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي )

مصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي )

مروان حمدي ( سموحة )

محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )

محمد مجدى "أفشة" ( الأهلي )