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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الوادي الجديد: حملة مكبرة لمكافحة مرض سوسة النخيل

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد تنفيذ حملة مكبرة لمكافحة مرض سوسة النخيل في قرى الخارجة  تحت رعاية  الدكتور مجد المرسي  وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وبتوجيهات المهندس عماد بحر - مدير ادارة المكافحة وتم فحص وعلاج النخيل بالشركة 8 والشركة 55 بإجمالي 6 أشجار نخيل وجار فحص باقي النخيل في نطاق اكتشاف الإصابات .

وكانت مديرية الزراعة بالوادي الجديد فعلت قرار اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم رقم 297 لسنة 2017، بشأن الزام مزارعي النخيل على مستوى المحافظة برش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء، والذي ينص في مادته الأولى، يلتزم مزارع النخيل بمحافظة الوادي الجديد اتخاذ اجراءات الرش العلاجي بالمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائي بالمناطق الغير مصابة بسوسة النخيل وتحت إشراف جهاز المكافحة بمديرية الزراعة .

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ونص القرار في مادته الثانية، يتولى جهاز المكافحة بمديرية الزراعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المزارعين الذين يتقاعسون في الرش العلاجي للمناطق المصابة بسوسة النخيل والرش الوقائي للمناطق الغير مصابة بسوسة النخيل وفقا لأحكام المادة رقم 93 بند ط بند أ بالمادة 97 والتي تنص، على انه يعاقب بالحبس مده لا تجاوز ستة اشهر وغرامه لا تزيد عن 100 جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كل من يخالف احد البنود من المادة 73 وذلك بتحرير محضر مخالفه واخطار النيابة العامة به.

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